PM: Erfahrt in einem neuen Entwickler-Übersichtsvideo die Geheimnisse von The Crush House, der heißesten Reality-Show des Jahres 1999 (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erfahrt in einem neuen Entwickler-Übersichtsvideo die Geheimnisse von The Crush House, der heißesten Reality-Show des Jahres 1999

10. Mai 2024 – The Crush House ist die Reality-TV-Sensation des Jahres 1999, und sie hat einen neuen Produzenten: dich! In der Rolle des neuen Mitarbeiters Jae nimmt man seine Kamera mit in die kultige Villa in Malibu und fesselt die Zuschauer an ihre Bildschirme, indem man das ganze Drama, die Romantik und die Spannungen filmt. Aber wenn man es nicht schafft, sein Publikum zu unterhalten, droht ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod: die Absetzung!

Das von Nerial (Reigns, Card Shark) entwickelte The Crush House wird von Devolver Digital noch in diesem Jahr für den PC veröffentlicht. Aber hinter diesem Durst -Person-Shooter steckt mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann.

In diesem neuen Entwickler-Überblicksvideo erklärt Creative Director Nicole He den einzigartigen Gameplay-Loop von The Crush House und gibt einige coole Hinweise auf die dunklen Geheimnisse, die hinter der idyllischen Fassade des Herrenhauses lauern.

Auf https://thecrush.house gibt es mehr Infos über die Crush House-Villa und die attraktiven Singles, auf die man später seine Kamera richten wird.

Die Features

Wähle deinen Cast

Wähle zwischen zwölf exzentrischen Persönlichkeiten und finde deine vierköpfige Besetzung für die jeweilige Staffel. Kombiniere gegensätzliche Persönlichkeiten oder sich ergänzende Attraktionen und beobachte, wie die Spannungen zunehmen und die Funken fliegen. Fange das Beste vor der Kamera ein und beobachte, wie deine Einschaltquoten in die Höhe schnellen.

Halten die Zuschauer bei Laune

Jeder, der einen Fernseher hat, sieht sich The Crush House an. Bei Dutzenden von Mikro-Zuschauern, die es zu unterhalten gilt, muss man immer strategisch vorgehen, um sie alle einzufangen. Du kannst es nicht allen Leuten immer recht machen, aber du musst es versuchen.

Geld verdienen

So gute Unterhaltung gibt es nicht umsonst, also legt man die Kamera weg und schaltet ein paar geschmackvolle Fernsehspots, damit das Geld fließt. Du wirst vielleicht ein paar Zuschauer verlieren, aber du kannst die zusätzlichen Einnahmen dafür nutzen, um das Haus einzurichten und sowohl für die Zuschauer als auch für die Darsteller für mehr Abwechslung zu sorgen.

Das Geheimnis lüften

Hinter The Crush House verbirgt sich mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht, und es gilt, ein düsteres Geheimnis zu lüften. Jae kann das Haus nachts erkunden (wenn die Show gerade nicht auf Sendung ist), und verbotene Gespräche mit den Darstellern und Darstellerinnen führen – um die vielen dunklen und herrlich seltsamen Geheimnisse von The Crush House zu ergründen.