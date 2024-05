Across the Obelisk: Zwei neue DLC am 15. Mai 2024

PC Switch Xbox X PS5 Linux MacOS

Paradox Interactive hat diese Woche angekündigt, dass für den Roguelite-Deckbuilduilding-RPG Across the Obelisk (im Check) bereits am 15. Mai zwei neue DLC-Pakete für PC und Switch veröffentlicht werden. Nenukil, the Engineer ist ein neues Helden-Pack, The Obsidian Uprising ein neues Story-Pack. Zeitgleich wird ein großes, kostenloses Inhaltsupdate erscheinen, dass unter anderem die Lokalisierung in Französisch und Deutsch beinhaltet. Dazu kommen unter anderem Verbesserungen am Sounddesign, mehr heldenspezifische Optionen für narrative Ereignisse und Verbesserungen an der Spielbalance. Den Trailer für The Obsidian Uprising könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Nenukil, the Engineer wird in einem separaten Trailer vorgestellt.

Nenukil, the Engineer ist ein neuer Charakter der Scout-Klasse mit neuen Spielmechaniken, darunter ein dynamischer Skin, der sich im Laufe des Spiels verändert. The Obsidian Uprising fügt eine neue Story-Karte hinzu, die euch 30 Jahre zurück in die Zwergenstadt Schwarze Schmiede führt, wo ihr ein spannendes neues Kapitel in der Geschichte Senenthias entdecken und Zugang zu einem neuen, anpassbaren Pet erhalten sollt. Beide Packs erweitern das Spiel um zusätzliche Inhalte wie neue Kartenrückseiten, Pets und mehr. Jedes Pack wird einzeln zum Preis von 4,99 Euro (UVP) erhältlich sein.