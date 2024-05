PM: PlayStation Store: Top-Downloads im April 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lasst uns einen Blick darauf werfen, welche PS5-, PS4-, PS VR2-, PS VR- und Free-to-Play-Spiele im letzten Monat die Download-Charts gestürmt haben. Die PS5-Liste vom April enthält einige Neuzugänge, darunter Stellar Blade und Sea of Thieves, die es in die Top 5 der am häufigsten heruntergeladenen Spiele in Nordamerika und der EU geschafft haben. Die PS VR2-Liste begrüßt einen alten Favoriten: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition hat die meisten Downloads im April verzeichnet.

Nachfolgend findet ihr die vollständigen Listen. Welche Titel spielt ihr diesen Monat?

* Die Namen der Produkte können je nach Region unterschiedlich sein

* Upgrades nicht enthalten

* Nur Käufe im PS Store. Spiele-Upgrades oder mit Hardware verbundene Spiele sind nicht enthalten