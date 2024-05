Xbox-Chef irritiert nach Entlassungen mit Aufruf für kleinere Prestige-Spiele

PC Switch Xbox X PS5

Die Nachricht über die Schließung von Arkane Austin, Tango Gameworks und zwei weiterer ehemaliger Studios aus dem Portfolio von Bethesda sorgt immer noch für Wirbel bei Entwicklern und Fans der entlassenen Teams.

Die Schließungen begründete Matt Booty, Leiter der Xbox Games Studios, in einem Schreiben an die Belegschaft so: Damit würden Kapazitäten frei für nötige Investments in Spiele mit höherer Priorität, auf die man sich fokussieren will – so heißt es in einem Auszug, den der Investigativreporter Jason Schreier veröffentlichte.

Nun teilte The Verge eine weitere Aussage von Booty aus einem Town Hall Meeting, eine Art Belegschaftsvollversammlung. Während des Treffens, auf dem die zukünftigen Ziele der Xbox Game ein Thema waren, habe Booty unter anderem gesagt: "Wir brauchen kleinere Spiele, die uns Prestige und Preise einbringen", das hätten Teilnehmer dem Magazin zugetragen.

Das viel gelobte Pentiment von Obsidian fällt gewiss unter diese Kategorie. Doch nicht wenige denken an den Namen eines Spiels mit sehr guten Kritiken und diversen Preisen, darunter einen Games Developers Choice Award und jüngst einen BAFTA: Es heißt Hi-Fi Rush (im Test), erschien als Shadowdrop im Game Pass sowie zum günstigen Preis von 30 Euro und stammte von Tango Gameworks – jenem japanischen Studio, das Xbox keinen Tag zuvor geschlossen hat. Dieser Aufruf von Booty unmittelbar nach der Entlassung eines Teams, das just einen solchen Titel im Vorjahr veröffentlichte, sorgte für entsprechende negative Resonanz im Netz. Auch der Game Director von Hi-Fi Rush, John Johanas, teilte als Reaktion einen Screenshot der Figur Peppermint aus besagtem Rhythmus-Action-Spiel (siehe TItel), deren Blick mehr als Worte sagt.