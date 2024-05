PM: Stellar Blade: Die beste Ausrüstung und mächtige Upgrades für EVE (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In dem einzigartigen Action-Adventure Stellar Blade für PS5 erkundet ihr eine postapokalyptische Welt und müsst die Erde für die Menschheit zurückerobern. Alles schien verloren, als in ferner Zukunft die mysteriösen Naytibas aus dem Nichts auftauchen und den Planeten verwüsteten. Die wenigen Überlebenden mussten fliehen und haben sich in eine Kolonie im All zurückgezogen. Nun es an der Zeit, zurückzuschlagen und die Erde von den Invasoren zu befreien. Begleitet die Kriegerin Eve auf ihrer gefährlichen Mission und stellt euch in herausfordernden Kämpfen den mächtigen Naytibas, erkundet die Ruinen einer zerstörten Zivilisation und deckt ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit auf.

Wenn ihr in der feindlichen Umgebung überleben wollt, müsst ihr die Fähigkeiten von EVE ständig verbessern, um vor allem in den atemberaubenden Bosskämpfen gegen gigantische Naytibas bestehen zu können. Wertvolle Tipps und Tricks zum actionreichen Kampfsystem haben wir euch bereits in diesem Blogpost vorgestellt.

Tipp: Schaltet diese Fähigkeiten zuerst frei

Um euch zu Beginn des Abenteuers das Überleben deutlich zu erleichtern, solltet ihr eure ersten Skillpunkte sinnvoll investieren. Schaltet auf jeden Fall die Fähigkeiten Hinterhalt und Überfall im Bereich Angriff frei. Vor allem, wenn ihr es mit einer Gruppe starker Gegner zu tun habt, könnt ihr euch so anschleichen und selbst starke Naytiba mit einem Schlag ausschalten.

Perfekte Abwehr und Perfektes Ausweichen stehen im Mittelpunkt des herausfordernden Kampfsystems. Sammelt einige Punkte und verbessert mit Fokussteigerung und Reflexsteigerung so schnell wie möglich EVEs Fähigkeiten. So kommt ihr schnell durch die ersten kniffligen Passagen.

EVE stehen außer ihren vielseitigen Kampffähigkeiten noch mehr Optionen zur Verfügung, um die stetig wachsenden Herausforderungen durch die Naytibas meistern zu können. Achtet auf eurem Weg durch die Regionen ganz besonders auf drei seltene Gegenstände: Waffenkerne, Omnibolzen und Trinksystem-Erweiterungsmodule.

Mit Waffenkernen verbessert ihr stufenweise die Angriffskraft von EVE, Trinksystem-Module erhöhen die Anzahl der Heiltränke, die ihr mitführen könnt und die Omnibolzen benötigt ihr, um weitere Modifikationssockel verfügbar zu machen. Ihr möchtet möglichst schnell an die begehrten Gegenstände kommen? Dann achtet in der Umgebung auf kleine runde Roboter, die sich gerne abseits des Hauptweges verstecken. Mit dem Scan macht ihr sie ausfindig und nach ein paar Schlägen hinterlassen sie wertvolle Beute.

Tipp: Alles automatisch einsammeln

Nach dem Besiegen von Gegnern, dem Öffnen von Truhen und dem Zerschlagen von Kisten erhaltet ihr in Stellar Blade reichlich Gold, verschiedene Materialien zum Herstellen und Verbessern von Gegenständen, Munition für die Drohne oder Granaten. Damit ihr nicht immer R2 drücken müsst und vielleicht aus Versehen wertvolle Beute liegen lasst, aktiviert in den Einstellungen unter Gameplay die Option Gegenstände automatisch einsammeln. Glaubt uns, das hilft ungemein.

Um die Lebens- und Betaenergie von EVE zu erhöhen, benötigt ihr Körperkerne. Diese entnehmt ihr den leblosen Körpern von Androiden, die besonders gut versteckt sind. Auch hier ist der Scan eurer Drohne wichtig, also schaut euch unbedingt genau um, bevor ihr ein Gebiet verlasst.

Schaut euch die Exospines und Modifikationen von EVE an, mit diesen Erweiterungen und Verbesserungen stärkt ihr bestimmte Fähigkeiten der Kämpferin. Geht ihr lieber vorsichtig vor, dann rüstet einen Schutz-Exospine aus, der den eingehenden Schaden verringert und euer Schild verbessert. Andere Exospines konzentrieren sich auf den Angriff oder den Einsatz von Granaten. Mit den gesammelten Materialien verbessert ihr die Körpererweiterung noch um zusätzliche Boni und könnt diese auf bis zu drei Sterne aufwerten.

Euren bevorzugten Spielstil unterstützt ihr zusätzlich mit Modifikationen, von denen ihr im Laufe des Spiels vier Stück gleichzeitig einsetzen dürft. Mit der Modifikation: Schutz verringert ihr den Schaden von Gegnern noch weiter oder mit der Modifikation: Kampf-Versorgung werden Lebenspunkte wiederhergestellt, wenn ein Naytiba besiegt wird. Experimentiert mit der Kombination von Exospines und Modifikationen, wenn ihr bei einem Bosskampf Probleme habt.

Natürlich lässt sich auch das Aussehen von EVE nach euren Wünschen anpassen. Die Auswahl an Nanosuits oder Accessoires, wie Ohrringe und Brille, ändert nichts an ihrer Schlagkraft und ihren Fähigkeiten. Aber es macht einfach Spaß, nach neuen Outfits Ausschau zu halten.

Und vergesst nicht, euch in Xion mit dem Friseur Gwen anzufreunden. Habt ihr seinen Auftrag erfolgreich abgeschlossen, dürft ihr EVE mit neuen Frisuren und Haarfarben ausstatten.

Verbrauchsgegenstände findet ihr nicht nur bei den Verkaufsautomaten in den Lagern, sondern auch bei Händlern in der Stadt Xion, wie z.B. R Shop und Sisters Junk. Besucht sie regelmäßig und gebt euer Gold aus. Je mehr ihr einkauft, desto höher steigt die Zuneigung des Händlers und desto mehr neue Gegenstände stehen euch zur Verfügung. Darunter wichtige Informationen oder Nanosuits, um EVE ein neues Outfit zu verpassen.

Deckt euch auf jeden Fall mit den verschiedenen Granatentypen und Heiltränken ein, denn die Kämpfe werden mit der Zeit immer schwieriger. Es kann auf keinen Fall schaden, genügend Schock- und Impulsgranaten dabei zu haben, um größere Gegnergruppen auf Distanz zu halten oder mit einer Smart-Mine eine tückische Falle zu stellen.

Neben euren normalen Heiltränken solltet ihr auch immer einige Hochkonzentrierte Tränke oder Anhaltene Tränke, die über die Zeit Leben heilen, dabei haben. Später könnt ihr auch Bio-Feld-Generatoren erwerben, mit denen ihr einen Heilbereich aufbaut, in dem ihr besonders viel Leben regeneriert.

Tipp: Leistet euch eine WB-Pumpe

Auch, wenn ihr vielleicht knapp bei Kasse seid: Kauft euch unbedingt immer eine WB-Pumpe. Damit könnt ihr euch einmal in einem Kampf an derselben Stelle wiederbeleben. Besonders bei Bosskämpfen, wenn der Gegner nur noch wenige Lebensbalken besitzt, lohnt sich der Einsatz. Bedenkt aber: Ihr bekommt nur ein volles Leben und keine neuen Heiltränke.

Manchmal ist es besser, man bleibt außer Reichweite der Naytibas und kämpft mit der Drohne aus der Ferne. Mit den wertvollen Drohnen-Upgrade-Modulen könnt ihr die Fähigkeiten verbessern und zielsuchende Raketen oder einen starken Laserstrahl einsetzen. Als erstes solltet ihr die Rail-Gun mit Schrotflintenmunition aufwerten und ein größeres Magazin kaufen. Damit richtet ihr schon ordentlich Schaden an.

Habt ihr ein paar Upgrades über, dann vergesst nicht den Scanner, der euch bei der Suche nach versteckten Schätzen eine wertvolle Hilfe ist, und vergrößert die Reichweite und verdoppelt die Scandauer.

Insgesamt könnt ihr 49 Dosen aus der Zeit vor der Postapokalypse finden. Die Suche nach Getränkeautomaten und gut versteckten Kisten lohnt sich, denn ihr bekommt für je sieben Dosen einen handfesten Vorteil. So erhöht sich zum Beispiel die maximale Anzahl an Granaten, Minen oder Tränken, die ihr mit euch führen könnt. Und besonders fleißige Dosensammler bekommen als finale Belohnung einen Schwarzes Perlmutt Nanosuit.