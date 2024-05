PM: Spin Rhythm XD tönt ab dem 9. Juli auf PS5, PS4 und PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns so sehr, euch ankündigen zu können, dass Spin Rhythm XD zu PlayStation 4, PlayStation 5 und in einer Debutversion zum ersten Mal für VR auch zu PlayStation VR2 kommt!

Spin Rhythm XD ist ein kinetisches Rhythmus-Abenteuer, in dem Spieler sich bewegen, tappen, sliden, scratchen und sich drehen und dadurch durch unglaubliche reaktive Hintergründe reisen. Das Team hinter dem Spiel besteht aus drei Freunden aus Australien, zu denen auch die ursprünglichen Entwickler von Fruit Ninja und Jetpack Joyrider zählen. Sie bringen euch eine simple Kombination von Farbspiel mit physischen Gesten (Drehen eines Rads), die Spieler in einen tiefen Flowzustand bringen kann.

Wir haben eine riesige Vielfalt an über 60 Tracks von Künstlern wie Camellia, Anamanaguchi, Hyper Potions, Haywire, Lena Raine, 2 Mello, Teminite, Tokyo Machine, Moe Shop, Au5, Meganeko, Akira Complex und vielen anderen zursammengetragen. Es gibt auch ein 10-Track-DLC mit Musik vom Label Monstercat und wir werden euch ein zweites DLC bringen, wenn das Spiel für PlayStation erscheint – darauf findet ihr dann mal 10 Tracks aus dem Chillhop-Genre und könnt euch mit einer etwas anderen Musik entspannen.

Spin Rhythm XD ist dafür gemacht für alle zugänglich zu sein, die neu zum Spiel kommen, aber auch Veteranen des Genres immer etwas Neues zu bieten. Unsere über 60 Tracks beinhalten 5 Schwierigkeitsstufen, in denen ihr jeweils neue Steuerungen kennenlernt.

Füllt globale Bestenlisten und levelt hoch, um neue Tracks, Wheelskins und vieles mehr freizuschalten. Wir haben auch eine ganze Suite von Accessibility-Features, zu denen eine Farbanpassung, weniger Bewegungen aller Hintergrundelemente und eigene Geschwindigkeiten der Tracks gehören.

PlayStations großartiger DualSense-Controller bringt uns und euch eine wirklich einzigartige Spielerfahrung. Spieler können Bewegungskontrollen verwenden, um das Rad zu drehen und sogar das Touchpad nutzen, um wie ein DJ an den Platten zu arbeiten.

Dieser Release wird der erste, der eine VR-Version von Spin Rhythm XD für PS VR2 enthält. Die PS-VR2-Sense-Controller bieten euch einen perfekten und direkten Bewegungsinput, der das Spielfeld in eine Art interdimensionales Drumkit verwandelt. Bewegt eure Haupthandzeiger im Wheel, um es zu drehen, flickt, um zu spinnen und haut in die Tasten, um Tap-Notes zu treffen – eure andere Hand bleibt dann frei, um die grünen Beat-Noten zu treffen.

Wir haben mehr als 40 Trophäen eingefügt, die ihr erreichen könnt. In den Challenge Activities könnt ihr direkt in den Wettbewerb mit euren Freunden treten.

Wir hoffen, dass ihr uns in Rhythm Dimension treffen könnt. Wenn ihr neu im Genre seid, hoffen wir auch, dass ihr etwas Spaßiges für euch findet – und dass ihr Veteranen der Rhythmusspiele da draußen eine einzigartige Herausforderung erlebt, die euch so richtig in den Flow bringt.