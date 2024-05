Microsoft schließt vier Bethesda-nahe Studios, darunter Arkane Austin

PC Xbox X

In einer internen E-Mail, die IGN zugespielt wurde, kündigte Matt Booty in seiner Funktion als Chef der Xbox Game Studios die Schließung von vier mit Bethesda verbundenen Studios an. Microsoft hatte erst 2020 die Bethesda-Mutterfirma Zenimax übernommen und dadurch Kontrolle über die nun geschlossenen Studios erlangt.

Schließen soll mit Arkane Austin eine Tochterfirma der Arkane Studios und damit das Studio, das zuletzt für Redfall verantwortlich war. Als Konsequenz wird der angekündigte Offline-Modus für das Spiel nicht mehr ausgeliefert, denn es werde keine weiteren Updates geben. Dabei hatte Peter Hines, Head of Publishing bei Bethesda, noch im September weitere Verbesserungen des Spiels angekündigt, um die Attraktivität des Gamepass zu steigern. Redfall war 2023 veröffentlicht worden und gilt als großer Misserfolg, der stellvertretend für die Probleme des Live-Service-Modells bei der Spielerakquise stehe.

Auch Tango Gameworks soll schließen, bekannt für Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush und The Evil Within. Diese Ankündigung kommt besonders überraschend, war Hi-Fi Rush doch erst letztes Jahr ein Überraschungshit für die Xbox gewesen. Erst kürzlich hatte zudem Aaron Greenberg, Vizepräsident von Xbox Games Marketing, das Spiel als großen Erfolg bezeichnet, das alle Erwartungen übertroffen habe.

Das Studio Roundhouse Games wird ebenfalls geschlossen. Hier soll das Team aber nicht entlassen werden, sondern es werde komplett in Zenimax Online Studios integriert, um weiter an The Elder Scrolls Online zu arbeiten. Das Studio war zuvor aus den Human Head Studios hervorgegangen, das mit unter anderem Prey (2006) sowie Brink bekannnte Spiele entwickelt hatte.

Keinen solchen Fallschirm gibt es für die Mitarbeiter von Alpha Dog. Das Studio, welches den Top-Down-Shooter Mighty Doom für Mobilgeräte entwickelt hat, soll komplett geschlossen werden.

Im letzten Jahr hatten finanzielle Probleme der Embracer-Gruppe zu vielen Studioschließungen geführt. Während die Entlassungen dort nun vorbei seien und stattdessen eine Teilung der Gruppe in drei Teile ansteht, setzt sich die Krise der Spieleindustrie mittlerweile auch 2024 - wie nun bei Microsoft - durch Schließungen von Studios anderer Gruppen weiter fort. So hatte Take-Two kürzlich die Schließung zweier Studios angekündigt, darunter Intercept Games, die Macher von Kerbal Space Program 2, und scheiterten unabhängige Studios wie Keoken Interactive.

Bei der Konzerngruppe Microsoft war bisher allerdings keine Rede von Geldsorgen. Und auch die Bethesdagruppe an sich hatte in letzter Zeit kein allzu negatives Bild abgegeben, war die erst kürzlich veröffentlichte Fallout-Serie doch ein großer Erfolg gewesen, das entsprechend viel Interesse an der Fallout-Spielemarke generierte.