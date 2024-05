PM: Assassin's Creed® Symphonic Adventure – Konzerterlebnis kommt am 3. Mai 2025 erstmals in die Schweiz (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 07. Mai 2024 – Ubisoft und Overlook Events kündigten einen neuen Spieltermin für Assassin’s Creed® Symphonic Adventure in der Schweiz an. Nach vielbeachteten Aufführungen in Paris, Barcelona, Köln und in Kürze stattfindenden Vorführungen in London kann das immersive Assassin's Creed-Konzerterlebnis als grossorchestrales Spektakel live im Konzertsaal des KKL Luzerns erlebt werden. Der vielfältige Soundtrack von Assassin's Creed, der weltweit bekannten Videospielreihe von Ubisoft, wird dabei vom dem 70-köpfige City Light Symphony Orchestra mit den 40 Sängerinnen und Sänger des City Light Vocal Ensembles unter der Leitung von Kevin Griffiths Musik gespielt.

Alle Infos zur Veranstaltung und Hinweise zum Ticketverkauf finden Sie auf der offiziellen Webseite des Veranstalters: https://www.citylightconcerts.ch/event/assassins-creed-symphonic-adventure/

About Overlook Events

​Overlook Events aims to be a recipient of new ideas combining the creativity of talented artists with the need to provide enthusiasts with new and innovative experiences both in design and their representation. Overlook Events works with the greatest artists and composers to develop original concepts and export them around the world, exploring the many possibilities allowing to create unique scenic performances

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.