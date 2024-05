PM: Wizard With a Gun beschwört am 13. Mai im kostenlosen Better Together-Update einen 4-Spieler-Koop-Modus herauf. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wizard With a Gun beschwört am 13. Mai im kostenlosen Better Together-Update einen 4-Spieler-Koop-Modus herauf.

6. Mai 2024 – Better Together, das neueste kostenlose Update für Wizard With a Gun, das magische Survival-Epos von Galvanic und Devolver Digital , bringt endlich am 13. Mai den 4-Spieler-Koop-Modus, der es den Gunmancern ermöglicht, sich gemeinsam den Mächten des Chaos entgegenzustellen.

Sie und bis zu drei weitere bewaffnete Zauberer können sich jetzt zusammenschließen und in die Zerstörung eintauchen. Aber mit zunehmender Anzahl Zauberer steigt auch die Stärke eurer Feinde. Das Chaos wird nicht nachlassen, nur weil Ihr mehr Feuerkraft habt. Im Gegenteil, mehr Zauberer bedeuten mehr Gefahr.

Das Better Together-Update bringt auch Schwierigkeitsgrade ins Spiel, was von den Spielern sehr gewünscht wurde. Wählen Sie aus vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Ihr nächstes Abenteuer: Ranger (Einfach), Gunslinger (Normal), Sheriff (Schwer) und Outlaw (Sehr schwer). Im Ranger-Modus gibt es weniger Strafen für Misserfolge; im Outlaw-Modus lauert der Tod an jeder Ecke.

Oder wie wäre es mit der Erstellung eines eigenen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrades? Better Together ermöglicht Ihnen auch, eine Reihe von Variablen anzupassen, um Ihnen ein maßgeschneidertes Spielerlebnis zu schaffen. Machen Sie Ihre Feinde stärker und schneller oder langsamer und schwächer. Machen Sie die Strafen für den Tod weniger oder schwerwiegender. Wizard With a Gun war noch nie zugänglicher – oder herausfordernder. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Wizard with a Gun ist ein kooperatives Online-Sandbox-Survival-Spiel, das in einer magischen Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und packender Geheimnisse spielt. Spieler*innen begeben sich allein oder mit bis zu drei Freunden auf ein Abenteuer, erschaffen einen ganz eigenen Charakter und statten ihn nach den eigenen Wünschen aus – und nebenher erkunden sie das Unbekannte, entwerfen Waffen mit der gebotenen Sorgfalt und sammeln Geschosse und Einrichtungsgegenstände für den Wohnturm. Aber Vorsicht! Wenn die Magie außer Kontrolle gerät, kann sehr schnell alles niederbrennen …

Das kostenlose Better Together-Update wird am 13. Mai auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X mit feuriger, magiegetränkter Feuerkraft erscheinen.

Erfahren Sie mehr auf wizardwithagun.com