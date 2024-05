PM: Crunchyroll gibt weltweite Ankündigungen live von der CCXP Mexico bekannt und enthüllt drei Anime-Serien, die dieses Jahr Premiere haben werden. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crunchyroll gibt weltweite Ankündigungen live von der CCXP Mexico bekannt und enthüllt drei Anime-Serien, die dieses Jahr Premiere haben werden.

– Neue Serien und Staffeln werden in den kommenden Monaten der größten Anime-Streaming-Bibliothek in Deutschland hinzugefügt. –

Mexiko-Stadt (4. Mai 2024) – Heute live vom Crunchyroll-Industriepanel auf der CCXP Mexico 2024 angekündigt, enthüllte das ultimative Anime-Erlebnis weltweit exklusiv drei Serien, die dieses Jahr auf dem Service in Deutschland und weltweit starten werden.

Die kommenden Serien und Staffeln, die zu Crunchyroll kommen, umfassen die aufregende neue Fantasy-Serie Nina the Starry Bride, die romantische Komödie Tying the Knot with an Amagami Sister und die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Fantasy- und Romantikserie Re:ZERO -Starting Life in Another World-.

Nina the Starry Bride

Ab Oktober 2024 auf Crunchyroll

Inhalt: In der malerischen Stadt Fortna, lebt die junge Nina als Waise. Ihre Augen, von der tiefen blauen Farbe des Lapislazuli, gleichen denen des Gottes der Sterne und auch den der kürzlich verstorbenen Prinzessin Alisha.

Als der zweite Prinz von Fortna, Azure, Nina entdeckt, beschließt er, dass sie anstelle von Alisha als Prinzessin leben soll.

So wird Nina zur Ersatzprinzessin und zur Priesterin der Sterne ernannt. Nach Ablauf des dritten Monats soll sie die falsche Braut des ersten Prinzen von Galgada, Sett, werden.

Trotz des nahenden Schicksals empfindet Nina einfach Glück darüber, von jemandem gebraucht zu werden. Doch was erkennen ihre aufrichtigen, offenen Augen? Die Schicksale aller Akteure auf dieser Bühne beginnen sich zu verändern , wenn sie sich entschließen, diejenigen zu schützen, die sie lieben!

Tying the Knot with an Amagami Sister

Auf dem Weg zu Crunchyroll in 2024

Inhalt: Uryu Kamihate ist ein Oberschüler, der darauf hinarbeitet, die medizinische Fakultät der Universität Kyoto zu betreten. Nachdem er in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, wird Uryu vom Oberpriester am Amagami-Schrein aufgenommen, wo er als Schmarotzer lebt – und mit Yae, Yuna und Asahi, den drei schönen Amagami-Schwestern, zusammenlebt!

Doch eine der Bedingungen, die er erfüllen muss, um kostenlos im Schrein zu leben, ist, in die Familie einzutreten und den Schrein zu erben!

Wie wird Uryu seine Ehegespräche mit den drei Schwestern sowie die vielen Herausforderungen bewältigen, denen sich der Amagami-Schrein gegenübersieht? So beginnt eine wundersame Rom-Com über das Leben unter demselben Dach mit drei Schreinmädchen!

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Staffel 3

Ab Oktober 2024 auf Crunchyroll

Inhalt: Ein Jahr ist vergangen, seit Subarus Sieg im Sanctuary. Er genießt ein erfülltes Leben, während Emilias Lager für die königliche Auswahl vereint steht – bis ein schicksalhafter Brief eintrifft.

Anastasia, eine Kandidatin für die königliche Auswahl, hat Emilia in die Wasserstadt Priestella eingeladen. Aber als die Reise der Gruppe beginnt, brodelt unter der Oberfläche eine Krise, und Subaru wird erneut mit einem grausamen Schicksal konfrontiert.

Diese neuen Anime-Serien erweitern den wachsenden Katalog von Crunchyroll, mit dem Angebot der April-Saison von mehr als 40 neuen und zurückkehrenden Titeln, die auf Deutsch synchronisiert, untertitelt oder beides verfügbar sind!

