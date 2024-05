Europa Universalis 4: Winds of Change erscheint am 8. Mai

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich hat Paradox Interactive angekündigt, dass Europa Universalis 4 bereits am 8. Mai mit Winds of Change eine neue, große Erweiterung erhalten wird. Darin sollt ihr viele neue und spannende Geschichten der dramatischen Veränderungen der Jahrhunderte der Renaissance, der Reformation und der Revolutionen erleben können. Das Flaggschiff der historischen Strategiespiele von Paradox Interactive rückt wichtige Regionen der Welt in den Mittelpunkt und bietet neue Missionsbäume, Regierungsformen und nationale Mechaniken für mehr als ein Dutzend Nationen. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Für Europa Universalis 4: Winds of Change werde folgende, neue historische Inhalte beworben:

Die großen amerikanischen Völker: Die Azteken, Maya und Inka erhalten alle wichtige Updates, darunter eine Azteken-Mechanik, die Kriegsführung und Opfer fördert, neue Möglichkeiten, die Maya-Nationen zu einem Königreich zu vereinen, die königliche Autorität der Inka und viele weitere Verbesserungen und Updates. Diese Nationen erhalten auch spezielle Inhalte, um eine Invasion der Alten Welt in einer alternativen Geschichte zu ermöglichen.

Wichtige Handelsnationen: Sowohl die Niederlande als auch Venedig erhalten ein erweitertes historisches Erscheinungsbild mit detaillierteren Inhalten zur Gründung und Expansion der niederländischen Republik, der glorreichen Revolution, die die niederländische und britische Krone vereinte, dem venezianischen Rat der Zehn und dem Glanz der venezianischen Renaissance.

Schießpulver-Reiche: Das untergehende Timuridenreich kann sich entweder ganz den persischen Traditionen verschreiben oder als Plünderer zu seinen Wurzeln als Pferdeimperium zurückkehren, und das aufstrebende Mogulreich findet neue Wege, ganz Indien unter seiner Herrschaft zu vereinen. Die Hordennationen Zentralasiens werden ebenfalls aktualisiert, einschließlich einzigartiger Merkmale für die Khanate der Tataren, Mongolen und Moguln.

Mitteleuropa: Österreich, Ungarn und Böhmen erhalten überarbeitete Missionsbäume, einschließlich der Möglichkeit für Österreich und Ungarn, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn zu bilden, und für Böhmen, die hussitische Macht im Herzen des Reiches zu stärken, während alle drei das HRR nach ihren Wünschen gestalten können.

Die großen formbaren europäischen Nationen: Neue althistorische Optionen und Inhalte für die Entstehung Deutschlands und Italiens.

Kleine orthodoxe Reiche: Umgeben von Feinden versuchen die Schwarzmeer-Königreiche von Theodoro und Trebizond zu gedeihen und zu expandieren, was die orthodoxen Reichtümer der Region wiederbeleben könnte.

Hisn Kayfa und Hormuz/Oman: Die kleine Nation Hisn Kayfa, Erbe der Ayyubiden-Dynastie, und die großen Handelsmächte am Golf, Hormuz und Oman, erhalten einzigartige Missionen, um den Nahen Osten zu beherrschen.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro.