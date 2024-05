Helldivers 2 in 150 Regionen von Steam entfernt // PSN-Accountpflicht [U]

PC PS5

Update vom 06. Mai 2024:

Sony hat sich dem Druck von Spielern und Entwickler gebeugt und die PSN-Accountpflicht zurückgezogen. Das gab der Publisher via einer Nachricht auf X bekannt. Neben einem Dank für das Feedback stand dabei, dass man noch lerne, was für PC-Spieler am besten sei und dass Sony die Spieler über weitere Pläne informieren würde.

Ursprüngliche News vom 05. Mai 2024:

Das Multiplayerspiel Helldivers 2 wurde in vielen Regionen von Steam entfernt. Grund ist eine Accountpflicht für Sonys PlayStation Network, die Entwickler Arrowhead Game Studios oder Publisher Sony Computer Entertainment ab dem 6. Mai für neue Spieler und dem 30. Mai für bestehende Spieler einführen will. Das Problem: Der PSN-Account ist nur in manchen Ländern erstellbar, darunter Deutschland. Auf Steam war das Spiel bisher aber in viel mehr Ländern erhältlich. Viele derzeitige Spieler können also das Spiel gar nicht mehr spielen, selbst wenn sie sich der Accountpflicht fügen wollten. Manche Spieler berichten, von Steam deswegen den Kaufpreis zurückerhalten zu haben, ohne die sonst nötigen Beschränkungen zu Spielzeit und Kaufzeitpunkt für die automatisierte Rückgabe zu erfüllen.

Helldivers 2 (im Spiele-Check) war bisher ein äußerst erfolgreiches Multiplayerspiel und ein großer Verkaufserfolg für Sony. Das Spiel war auf Playstation und PC simultan veröffentlicht worden und sah gerade auf Steam große Spielerzahlen. Mit seinem an den Film Starship Troopers angelehnten Humor, seinem gewalttätigen Spielinhalt und seinem Koop-Multiplayermodus erreichte es auch eine große Aufmerksamkeit außerhalb seiner direkten Spielerschaft, beispielsweise mit Videos auf Youtube und Berichten in klassischen Massenmedien.

Mit der Ankündigung jetzt ist von einer positiven Einstellung der Spieler zu dem Spiel nichts mehr zu spüren. Stattdessen wurde das Spiel auf Steam so sehr mit negativen Reviews überzogen, dass nur noch 19% der Reviews der letzten 30 Tage positiv sind, was dem Spiel die schlechtestmögliche Bewertungskategorie verschafft. Auch die Gesamtwertung ist auf die mittlere Wertungskategorie "Mixed" gefallen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die in den Steam-Charts zu sehende Reduzierung der Spielerzahlen sich fortsetzt.

Neben dem spezifischen Problem mit der Verfügbarkeit des PSN-Accounts und der generellen Abneigung gegen eine Accountpflicht abseits des Steam-Accounts spielt laut den Nutzerreviews auch das spezielle schlechte Image des PSN-Accounts eine Rolle. So war Sony wiederholt nicht in der Lage, sich gegen Hackerangriffe zu verteidigen, und schon 2011 waren bei einem Hack des Playstation Networks Nutzerdaten von 77 Millionen Accountinhabern gestohlen worden. Für viele PC-Spieler scheint die PSN-Accountpflicht daher besonders wenig erträglich zu sein.