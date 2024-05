PM: Sand Land: Das müsst ihr über das Action-RPG wissen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grandiose Cel-Shading-Optik, herrlich abgedrehte Charaktere und ein abwechslungsreiches Gameplay mit Panzerschlachten und Stealtheinlagen: Fans von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama, dessen Manga als Vorlage für die Story diente, werden an dem Action-RPG Sand Land garantiert ihre helle Freude haben. Was euch in dem spannenden Endzeit-Abenteuer alles erwartet, möchten wir euch gerne verraten.

Der Protagonist Belzebub zieht mit seinen ungleichen Gefährten durch das Sand Land. Dazu zählen Sheriff Rao, Meisterdieb Sheef und die Mechanikerin Ann. Die Truppe erlebt ein spannendes Abenteuer, auf dem sie eine legendäre Quelle sucht, um den Wassermangel in der von Kriegen zerstörten Welt zu beenden.

Auf ihrer Reise lernt ihr die einzelnen Charaktere immer besser kennen. Dabei findet ihr das ein oder andere Geheimnis über sie heraus. Selbst Kenner der Manga-Vorlage dürfen sich auf Überraschungen einstellen, da die Entwickler sich einige kreative Freiheiten erlaubt haben.

Als Schauplatz dient eine riesige, staubtrockene Wüste, die ihr völlig frei erkunden dürft. Hier tummeln sich allerlei gefährliche Kreaturen, mit denen ihr es auf eurer Durchreise zu tun bekommt. Doch auch freundlich gesinnte Personen trefft ihr, die euch kleine Aufträge anbieten. Absolviert diese, um kleine Nebenstories zu erleben und euch tolle Belohnungen zu verdienen!

Zudem könnt ihr in den Ecken der sandigen Umgebung zahlreiche Truhen finden, die wertvolle Materialien enthalten. Öffnet so viele wie möglich davon. Es gibt jede Menge zu entdecken.

Zentraler Ort von “Sand Land” ist Spino, eine heruntergekommene Siedlung. Helft dem Bürgermeister beim Aufbau und lockt neue Charaktere an, wodurch immer mehr Shops ihre Pforten öffnen.

Zum Beispiel eröffnet im Laufe des Spiels der Charakter Shion eine Lackiererei, in der ihr eure Fahrzeuge optisch anpassen könnt. Ansonsten bieten Neulinge euch Sidequests an, die euch wie gewohnt wertvolle Belohnungen einbringen.

Wie in einem RPG üblich, könnt ihr nach und nach eine Reihe an nützlichen Fähigkeiten freischalten. So erlangt ihr verbesserte Attacken und mächtige Finisher-Moves, um die Gefahren der Wüste in die Schranken zu weisen.

Beispiele gefällig? Ihr könnt unter anderem den Wischer-Angriff erlernen, um euren Gegner von den Beinen zu holen. Oder ihr verstärkt euren schwachen Angriff, der anschließend ganz und gar nicht mehr schwach ist.

Grundsätzlich solltet ihr in eines eurer Fahrzeuge steigen, wenn ein Kampf ansteht. Die beste Wahl ist meist der Panzer, mit dem ihr reichlich Feuerkraft besitzt. Ohnehin sind die hitzigen Panzerschlachten das Highlight des Spiels.

Hier müsst ihr euch klug fortbewegen und taktisch positionieren. Des Weiteren solltet ihr immer wieder zwischen eurer Primär- und eurer Sekundärwaffe switchen, um den jeweiligen Gegner effektiv zu bekämpfen.

Sprung-Bot, Bike und noch viel mehr Fahrzeuge

Für vertikale Areale bietet sich wiederum euer Sprung-Bot an. Damit könnt ihr höher gelegene Passagen zügig erreichen.

Um schnell von A nach B zu gelangen, eignet sich natürlich euer Bike. Außerdem könnt ihr damit den Treibsand überqueren, ohne in die Tiefe gezogen zu werden.

Egal, welches Fahrzeug ihr gerade nutzt: Ihr könnt jederzeit zwischen euren Vehikeln nahtlos hin- und herwechseln. Zudem lässt sich jedes davon in der Werkstatt von Spino aufrüsten. Wollt ihr mal ein Ausrüstungsteil wechseln, könnt ihr das im Menü tun.

Später schaltet ihr noch weitere Fortbewegungsmittel frei, die wir euch an dieser Stelle nicht verraten. Lasst euch überraschen!

In den Bosskämpfen müsst ihr schließlich demonstrieren, dass ihr die Spielmechaniken verinnerlicht habt. Wendet alle eure Fähigkeiten an, um die verschiedenen Bosse des RPGs zu besiegen. Mal müsst ihr gegen einen schwer bewaffneten Kampfroboter kämpfen, mal nehmt ihr es mit einem geübten Motorradfahrer auf.

Den Gegner immer anvisieren außerhalb der Fahrzeugkämpfe! Wenn ihr mit Belzebub um euch haut, kann schnell mal was daneben gehen. Betätigt also einfach die R3-Taste. Vergesst zudem nicht, mit der R2-Taste den gegnerischen Angriffen auszuweichen.

Sitzt ihr gerade im Panzer, dann nutzt eure Primärwaffe vor allem für Fahrzeuge. Die Sekundärwaffe eignet sich wiederum mehr für Fußsoldaten. Gegen wen auch immer ihr kämpft: Bleibt immer in Bewegung, dann seid ihr schwerer zu treffen.

Bei jeder Möglichkeit nachladen! Oft passiert es, dass ihr schießen wollt und plötzlich merkt, dass die Munition leer ist. Habt also immer ein Auge auf die Munitionsleiste und ladet in günstigen Momenten nach.

Vergesst bloß nicht die Fähigkeiten eurer Teammitglieder. Sehr nützlich ist beispielsweise Raos Fähigkeit “Fahrzeugkampf”, durch die er euch mit seinem Panzer unterstützt.

Noch immer unsicher, ob “Sand Land” etwas für euch ist? Dann ladet euch die Demoversion aus dem PS Store herunter! Hier dürft ihr schon mal einen Teil der offenen Spielwelt erkunden.

