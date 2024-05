PM: Die neue Kriegsanleihe für Helldivers 2 führt fallenstellende Waffen, Panzerung im Arktis-Thema und vieles mehr am 9. Mai ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tapfere Krieger der Gerechtigkeit … Die Galaxie wird von Kälte umhüllt. Die Anführer von Über-Erde werden am 9. Mai die nächste Premium-Kriegsanleihe mit dem Codenamen Polar-Patrioten für alle furchtlosen Frontstreitkräfte einführen.*

Vollgepackt mit brandneuer Ausrüstung bietet dieses Paket voll knackigem Chaos Waffen, Panzerung, Umhänge und Emotes. Also behaltet in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf, während ihr die bösartigen Feinde der Freiheit kaltmacht.

Es wird Zeit für frostige Action, Helldivers!

AR-61-Tenderizer

Ein wahrer Tentakelschredder. Dieses großkalibrige Sturmgewehr hat eine unglaubliche Durchschlagskraft, aber eine begrenzte Magazingröße, also sorgt dafür, dass jeder Schuss sitzt. Von unpatriotischen „Scherzschüssen“ wird dringend abgeraten.

SMG-72-Pummeler

Sie hat eine langsamere Feuerrate als andere MPs, aber durch diese Sprenggeschosse werden eure Gegner benommen, verwirrt und immer noch hässlich sein. Geduldige Helldivers werden belohnt.

PLAS-101-Purifier

Legt die Falle. Haltet den Abzug. Lasst sie auf euch zustürmen. Und lächeln. Sie kommen näher. Weiterlächeln. Näher. Lächeln. Näher. Lächeln. Näher … und lasst den Abzug los.

S.P.L.A.T.

Je länger ihr die Nerven behaltet und den Abzug drückt, desto höher fällt der Schaden aus.

G-13-Brandeinschlag

Vergeudet keine Zeit mit dem Lesen der Anweisungen, werft es einfach auf den Feind und lauft. Dieses Ding explodiert beim Aufprall und taucht den gesamten Bereich in weißen Phosphor, also vergewissert euch, dass ihr – und eure Verbündeten – nicht herumsteht und plaudert.

P-113-Verdict

Die Jungs aus der Forschungsabteilung lieben dieses Prachtexemplar. Eine halbautomatische Waffe mit Gasdrucklader und der größten Zentralfeuerpatrone ihrer Art. Sie nennen sie „Rapid Deliberation“. Zückt sie schnell, um vor eurem Trupp besonders cool auszusehen.

Motivationsschocks

Schockt Helldivers im wahrsten Sinne des Wortes, damit sie wieder aktiv werden, nachdem sie von hinterhältigen, ungerechten Angriffen wie der widerlichen Bug-Säurekotze getroffen und verlangsamt wurden. Allerdings helfen sie euch nicht bei flächendeckenden Effekten wie EMS-Feuer.

CW-36-Winterkrieger

Verschmelzt dank perfekter Tarnung mit verschneiten Umgebungen. Der Feind wird euch gar nicht erst kommen sehen – und dann ist es bereits zu spät für ihn. Ah, der süße Geruch von Verstohlenheit. Passiver Boost – mit Servo-Unterstützung.

Kodiak-CW 22

Diese Panzerung wurde von patriotischen Freiwilligen im Rahmen des Bürger-Aufstiegsprogramms „Versuchspersonen für Über-Erde“ auf Herz und Nieren getestet. Ihr Opfer soll nicht vergessen werden. Passiver Boost – Verstärker.

Arktis-Ranger CW-4

Verfügt über einen praktischen Funktionsgürtel mit nützlichen Taschen, die mit allen möglichen Dingen gefüllt werden können: Taschenmesser, Erinnerungsstücke, interessante Steine, Terminid-Tentakel, Roboterteile und vieles mehr.

Albtraum der Dissidenten

In ausgiebigen Tests in patriotischen Rehabilitationszentren wurde wissenschaftlich bewiesen, dass er für dissidente Bürger wahrlich „furchterregend“ ist.

Schwingen des ewigen Ruhms

Hiermit ist der Aufstieg in die unsterblichen Ränge derer, die im digitalen Archiv der Heldentaten von Über-Erde verewigt werden, so gut wie garantiert.

Orden der verehrten Wahlurne

Geschmückt mit dem Insigne des Ordens der verehrten Wahlurne, eines vom Ministerium genehmigten patriotischen Clubs für Bürger, die sich dazu verpflichten, die Unantastbarkeit des Wahlrechts zu wahren.

Und natürlich die neuen Emotes! Wir wissen, dass sich unsere tapferen, heldenhaften Soldaten mitten in erbitterten Schlachten gerne mal in eine neue Pose schmeißen – egal, wie gefährlich die Situation ist –, also rockt mit Pantomimen-Instrument ab, erbittet patriotische Gespräche mit „Ruft die Helldivers“ und sucht mit „Wahlzettel verteilen“ nach neuen Wählern.

Ab 9.Mai ist „Polar-Patrioten“ im „Akquisitionen“-Laden eures Vernichters verfügbar.

Bewahrt einen kühlen Kopf, senkt die Temperatur und sorgt für eiskalte Gerechtigkeit, Helldivers! Wir sehen uns auf den Planeten.

* Erfordert das Basisspiel, den Kauf von Über-Credits und Spielfortschritt zum Freischalten.