PM: Neue Spiele im Mai: Auf diese Highlights könnt ihr euch freuen (Sony Playstation Blog)

Ihr habt noch Platz im Kalender und möchtet wissen, was ihr im Mai 2024 alles auf PlayStation zocken könnt? Dann ist unsere Spielevorschau der perfekte Ort für euch! Wir geben einen kleinen Ausblick auf das, was in den kommenden Tagen und Wochen im PlayStation Store erscheinen wird. Dabei dürft ihr euch wieder auf eine bunte Mischung an Titeln freuen. Wir legen los!

Der Monat beginnt sportlich! Mit dem Release von MotoGP 24 können Motorsport-Fans auch in diesem Jahr ihr Talent auf den schnellsten Motorrädern der Welt unter Beweis stellen. Das offizielle Rennspiel zur Saison 2024 beinhaltet alle Fahrer und Rennstrecken, die ihr auch aus dem echten Leben kennt. Neben der höchsten Klasse – der MotoGP – stehen auch die Moto2 und Moto3 zur Verfügung.

Kämpft euch im Karrieremodus an die Spitze der Meisterschaft und werdet zum nächsten Superstar der MotoGP. Erstmals wird es übrigens auch einen Fahrermarkt im Karrieremodus geben, dank dem Fahrer nun auch zwischen den Saisons das Team wechseln können. Ein Online-Modus und zahlreiche Anpassungen in den Bereichen Fahrhilfen und Schwierigkeit gehören ebenfalls zum Titel. Vorbesteller im PlayStation Store erhalten zudem einige Inhalte obendrauf!

MotoGP™24

69,99 Euro

Auch abseits der Konsole gibt es fantastische Neuigkeiten für PlayStation-Fans. Das weltweit gefeierte Ghost of Tsushima findet im Mai seinen Weg auf den PC. Entwickler Sucker Punch und Nixxes werden den umfangreichen Director’s Cut des Action-Adventures mit exklusiven PC-Features bei Steam und im Epic Games Store anbieten. Neben dem Hauptspiel gehören die Insel-Iki-Erweiterung sowie der Online-Koop-Modus Legends (inklusive Cross-Play) zum Paket. Der aktuelle Trailer zum Open-World-Titel stellt euch die PC-Features für Ghost of Tshushima vor.

Technische Highlights wie frei wählbare Bildraten und Auflösungen sowie Support für Nvidias DLSS und AMDs FSR 3 sind nur einige Dinge, die euch in den Grafikeinstellungen der PC-Version von Ghost of Tsushima erwarten. Wer das Spiel auf einem Ultrawide-Monitor zocken möchte, kann das ebenfalls tun. Unterstützt werden Auflösungen in 21:9, 32:9 und auch 48:9. Checkt mal unseren Artikel im PlayStation Blog ab, wenn ihr weitere Infos zum Director’s Cut von Ghost of Tsushima auf dem PC haben möchtet.

Fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals, steht im Monat Mai der Release eines umfassenden Remakes von System Shock für PlayStation 5 an. Die Neuauflage des FPS-Klassikers war viele Jahre in Entwicklung und kommt nun mit verbesserter Grafik, moderner Steuerung, einem frischen Interface und brandneuer Musik daher. Einen Vorgeschmack liefert der Ankündigungstrailer zum Spiel.

In der Story von System Shock müsst ihr es mit einer KI namens SHODAN aufnehmen, die die Kontrolle über die Citadel-Raumstation übernommen hat. Mit einer Crew voller Cyborgs und Mutanten nimmt die KI nun auch die Erde ins Visier. Eure Aufgabe ist es, die Raumstation zu untersuchen und die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren, indem ihr SHODAN überlistet.

System Shock

Fans von Roguelike-Spielen sollten im Mai unbedingt mal einen Blick auf C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield werfen. Das Projekt von Entwickler ACQUIRE Corp. verbindet die Elemente eines Kartenspiels mit denen eines taktischen Rollenspiels. Bastelt euch ein Deck aus über 100 unterschiedlichen Karten zusammen und geht als Sieger auf dem Schlachtfeld hervor.

Ein perfektes Deck ist allerdings nur die halbe Miete. Im rundenbasierten Kampfsystem von C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield müsst ihr die Karten auch effektiv gegen eure Feinde einsetzen. Langeweile soll dabei übrigens kein Thema werden. Mit jedem Spieldurchlauf wechseln auch die Karten, die für euch bereitstehen. Behaltet außerdem immer die Stärken und Schwächen der Gegner im Auge. Ein weiteres Highlight: Alle Figuren der Geschichte wurden übrigens vollständig in englischer und japanischer Sprache vertont.

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield

Nach einer fast einjährigen Pause kehrt das Free-to-Play-Prügelspiel MultiVersus zum Ende des Monats mit neuen Inhalten zurück! Kämpft mit berühmten Charakteren aus dem Universum von Warner Bros. an legendären Schauplätzen – darunter im Thronsaal von Game of Thrones oder in der Bathöhle von Batman. Zum Neustart im Mai haben die Entwickler unter anderem einen brandneuen PvE-Modus vorbereitet. Zudem werden sich neue Kämpfer dem Roster von MultiVersus anschließen.

Bereits in der Open Beta konnten sich Spieler mit Figuren wie Superman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Tom & Jerry, Rick Sanchez und Morty Smith aus Rick & Morty, Arya Stark aus Game of Thrones oder LeBron James um die Wette prügeln. Nach dem Launch wird der Titel regelmäßig mit neuen Updates versorgt, die weitere Spielmodi, Kämpfer und Schauplätze in die bunte Welt von MultiVersus bringen. Dank Crossplay-Support ist plattformübergreifendes Zocken ebenfalls kein Problem.

MultiVersus

Die Königsklasse des Motorsports kehrt auch in diesem Jahr mit einem neuen Teil zurück. F1 24 steht mit zahlreichen Neuerungen in den Startlöchern. Fans dürfen sich auf einen komplett überarbeiteten Karrieremodus freuen, in dem ihr beispielsweise erstmals in die Rolle echter F1-Legenden wie Michael Schumacher oder Ayrton Senna schlüpfen könnt. Oder ihr arbeitet euch mit einem eigenen Fahrer von der Formel 2 an die Spitze der Weltmeisterschaft in der Formel 1 hoch. Verschafft euch mit dem Trailer zum Karrieremodus einen Überblick, was euch erwartet!

Entwickler Codemasters bringt aber natürlich auch wieder technische Verbesserungen in die F1-Simulation. So wurde mitunter am Handling der Boliden gearbeitet, die künftig für ein noch authentischeres Fahrverhalten sorgen werden. Im PlayStation Blog haben wir euch bereits weitere Details zu F1 24 vorgestellt. Vorbesteller der Champions Edition erhalten übrigens drei Tage früheren Zugriff auf die Vollversion von F1 24. Alle Informationen dazu findet ihr im PlayStation Store.

F1® 24 Standard Edition

79,99 Euro

Auf welches PlayStation-Highlight freut ihr euch im Mai 2024 am meisten? Schreibt es uns in den Kommentaren! Selbstverständlich hat der Monat noch viele weitere Spiele im Gepäck. Schaut immer mal wieder im PlayStation Store vorbei, damit ihr keine Neuerscheinung verpasst. Das könnt ihr entweder über die Webseite machen – oder ihr ruft den PlayStation Store direkt auf eurer PlayStation 5 und PlayStation 4 auf.