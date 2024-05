PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für Mai: EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic, Destiny 2: Lightfall (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab 7. Mai steht ein neues XXL-Angebot an monatlichen Spielen für PlayStation Plus bereit! Von diesem Tag an* stehen PlayStation Plus-Mitgliedern vier neue Titel für ihre Spielebibliothek zur Verfügung. Messt euch auf dem Spielfeld von EA Sports FC 24 mit den Besten der Besten, meistert die Kunst der Plattformpräzision mit Ghostrunner 2, begebt euch in Tunic auf ein unvergessliches Rätselabenteuer und setzt euren Kampf gegen die Dunkelheit in Destiny 2: Lightfall fort. Alle Spiele sind ab 7. Mai** erhältlich.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

EA SPORTS FC 24 öffnet das Tor zur Zukunft des Fußballs. Das Spiel setzt auf Innovation und Authentizität und lässt euch noch tiefer als je zuvor in eine absolut lebensnahe Fußballerfahrung eintauchen. Freut euch auf die besten Spieler aus den größten Clubs, Ligen und Wettbewerben weltweit. Erlebt unvergleichlich realistische Szenen in jedem Match dank dreier moderner Technologien: HyperMotionV, PlayStyles optimised by Opta und die verbesserte Frostbite Engine. Mit mehr als 19.000 voll lizenzierten Spielern, 700 Teams und 30 Ligen, einschließlich der UEFA Men’s und Women’s Champions League, bringt EA SPORTS FC™ 24 ein unvergleichliches Maß an Authentizität auf das Spielfeld.

Überlebt eine postapokalyptische Cyberpunk-Zukunft in diesem intensiven und mitreißenden First-Person-Abenteuer, das auf der rasanten Action des Originals aufbaut. Wie beim Vorgänger erlebt ihr auch hier ein One-Hit-Kill-Szenario: Schnetzelt euch durch Feinde und nehmt dabei keinen Schaden. In diesem Nachfolger erwarten euch jedoch zahlreiche Verbesserungen am Kampfsystem, nichtlineare Level mit komplexen Motorradabschnitten und spannende neue Modi. Ghostrunner 2 führt neue Fähigkeiten ein, mit denen ihr noch kreativer sein und noch anspruchsvollere Kämpfe bestehen könnt – inklusive weiterer Optionen für Barrierefreiheit. Die Gegner verhalten sich aber je nach eingesetzter Fähigkeit anders, wodurch jede Begegnung zu einer neuen Herausforderung wird.

Erkundet in diesem stylischen isometrischen Abenteuer eine Welt voller düsterer Wälder, weitläufiger Ruinen und labyrinthartiger Katakomben. Entdeckt versteckte Schätze und geheime Techniken, die euch unterwegs helfen. Stellt euch kolossalen Bestien und kleineren Gegnern tief unter der Erde, hoch über den Wolken und an noch sonderbareren Orten. Euer Know-how in Kampftechniken wird auf die Probe gestellt, während ihr mutig ausweicht, blockiert, pariert und zuschlagt, um die Oberhand zu gewinnen. Sammelt die fehlenden Seiten des Handbuchs, die voller Hinweise und origineller Abbildungen in Farbe stecken.

Diese Erweiterung von Destiny 2 führt die Hüter auf den Neptun, wo sie eine neonfarbene Metropole entdecken, die mit nichts vergleichbar ist, was ihr je in Destiny 2 gesehen habt. Trefft die Cloud Strider, nehmt am Kampf gegen die Shadow Legion teil und verhindert die Vernichtung der technologisch fortschrittlichen, geheimen Stadt Neomuna. Stattet euch mit neuen Prämien aus und schaltet neue dunkle Kräfte frei mit der neuen Subklasse “Strang”: Schwingt euch mit ungeahnter Schnelligkeit durch die Stadt, indem ihr von Gebäude zu Gebäude hangelt. Jede Klasse kann dieses neue Element nutzen, aber es liegt an euch, die perfekte Kombination zu finden.

PlayStation Plus-Mitglieder können mit dem PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Pack auch ihr Football Ultimate Team-Erlebnis starten oder ihre bestehende Mannschaft ausbauen. Dieses Paket enthält 11 nicht tauschbare Spieler mit einer Bewertung von mindestens 82 sowie einen der größten Fußballstars aller Zeichen als ICON-Leihspieler für sieben Spiele.

Ihr könnt dieses Bundle zusätzlich zu den monatlichen PlayStation Plus-Spielen im PlayStation Store finden und herunterladen. Ladet euch EA Sports FC 24 aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen. Nach dem Download sind die Inhalte des Bundles sofort im Spiel verfügbar.

Letzte Chance, Spiele aus dem April herunterzuladen

PlayStation-Mitglieder haben bis 6. Mai Zeit, Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer zu ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

* Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.

**Alle vier Spiele sind ab dem 7. Mai für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar. Ghostrunner 2, Tunic und Destiny 2: Lightfall ist bis zum 3. Juni und EA Sports FC 24 bis 17. Juni verfügbar.

***Destiny 2 ist erforderlich, um Destiny 2: Lightfall zu spielen. Destiny 2 kann ohne zusätzliche Kosten im PlayStation Store heruntergeladen werden.