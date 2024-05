PM: Neue Möglichkeit, PS5-Spieler zu Multiplayer-Sitzungen einzuladen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Genau wie zahlreiche PlayStation-Fans liebt auch unser Team das Online-Gaming.

Aus diesem Grund möchten wir es euch leichter machen, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und beim Spielen neue Freundschaften zu schließen. Wir haben heute eine spannende Mitteilung für euch: In den kommenden Monaten werden wir eine Funktion einführen, mit der ihr auf eurer PS5-Konsole oder in der PlayStation App einen Link erstellen und über eine beliebige Messaging- oder Social-Media-Plattform an andere PS5-Spieler senden könnt.

Wenn der Empfänger den Link öffnet, kann er an eurer Multiplayer-Sitzung teilnehmen, auch wenn er noch nicht mit euch im PlayStation Network befreundet ist.

Wenn ihr zum Beispiel gerade neue Leute auf einer Social-Media-Plattform kennengelernt habt, könnt ihr ihnen im selben Chat eine Einladung zu einer PS5-Sitzung schicken und sofort gemeinsam spielen, ohne dass ihr euch erst gegenseitig als Freunde auf PS5 hinzufügen müsst.*

Diese Funktion soll die bestehenden Methoden zum Sitzungsbeitritt innerhalb eines PS5-Spiels ergänzen und ist für alle unterstützten PS5-Spiele einheitlich. Da es sich hierbei um eine neue Technologie handelt, kann es sein, dass ein kleiner Prozentsatz von PS5-Spielen ein Update benötigt, um sicherzustellen, dass der Sitzungsbeitritt reibungslos funktioniert. Wir werden mit unseren Entwicklungspartnern zusammenarbeiten, um optimale Lösungen für diese Spiele zu finden.

Darüber hinaus haben wir ein einzigartiges Widget für PS5-Sitzungseinladungen entwickelt, die in Discord geteilt werden. Das Widget wird regelmäßig aktualisiert und zeigt den Status der Multiplayer-Sitzung an, damit ihr wisst, ob die Sitzung noch aktiv ist, bevor ihr beitretet.

In den kommenden Monaten werden wir außerdem die Möglichkeit einführen, das eigene PlayStation Network-Profil oder das eines anderen Spielers in einer beliebigen Messaging- oder Social-App zu teilen, indem ihr einen Link über die PlayStation App, die PS5-Konsole oder euer Webprofil auf PlayStation.com generiert.

Dies sind nur einige der ergriffenen Maßnahmen, um es euch einfacher zu machen, mit Spielern online in Kontakt zu treten und gemeinsam Multiplayer-Sitzungen zu bestreiten. Wir setzen auf kontinuierliche Innovation in diesem Bereich und hören auf euer Feedback, also lasst uns wissen, was ihr denkt!

* Bei allen Spielern, die einer PS5-Multiplayer-Sitzung beitreten, muss das Spiel installiert sein. Für die meisten PS5-Multiplayer-Spiele ist ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich. PS4-Spiele und andere abwärtskompatible Titel werden nicht unterstützt.