Cat Quest 2 und Orcs Must Die 3 gratis im Epic Games Store

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Das knuffige Action-RPG Cat Quest 2 - The Lupus Empire und der Tower-Defense-Schlager Orcs Must Die 3 werden diese Woche im Epic Games Store ab Donnerstag, den 2. Mai 2024 gratis angeboten. Die Aktion läuft bis einschließlich Donnerstag, 9. Mai 2024. Der zweite Teil der Cat Quest-Reihe wurde von The Gentlebros entwickelt und von pQube vertrieben. Der neueste Teil, Cat Quest 3, ist im August dieses Jahres erschienen. Orcs Must Die 3 ist eine Entwicklung von Robot Entertainment und ist zwischen Juli 2020 und Juni 2022 für verschiedene Plattformen erschienen. Unter der News haben wir euch nochmal den damaligen Launch-Trailer von Cat Quest 2 - The Lupus Empire eingebunden.