PM: Assassin’s Creed® Mirage ab 6. Juni für iOS erhältlich (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 30. April 2024 – Ubisoft kündigte heute an, dass Assassin’s Creed® Mirage ab dem 6. Juni für iOS über den App Store erhältlich sein wird. Vorausgesetzt wird ein iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie iPad Air oder iPad Pro mit M1-Chip ober höher.

Assassin's Creed Mirage erschien am 5. Oktober 2023 für Konsolen und PC und ist der neueste Teil von Ubisofts Bestseller-Marke und wird der erste Konsolentitel der Serie sein, den die Spielerinnen und Spieler nativ auf mobilen Geräten genießen können.

Die Spieler:innen können das komplette erzählerische Action-Adventure von Assassin's Creed Mirage somit auch unterwegs erleben und als Basim das Bagdad des 9. Jahrhunderts erkunden sowie seine Entwicklung vom Straßendieb zum Meisterassassinen erleben. Die von Ubisoft Sofia entwickelte iPhone- und iPad-Version des Spiels bietet die gleiche Spielerfahrung wie die Konsolenversion. Darüber hinaus wurde die Spielsteuerung an die Touchscreens von iPhone und iPad angepasst, um ein intuitives, komfortables und fesselndes Spielerlebnis zu ermöglichen. Über Ubisoft Connect sind außerdem Cross-Progression und Cross-Save möglich, so dass die Spieler ihren Fortschritt auf alle verfügbaren Plattformen übertragen können.

Assassin's Creed Mirage erscheint am 6. Juni im App Store und wird kostenlos herunterladbar und 90 Minuten lang gratis spielbar sein werden. Die Vollversion unterstützt den Universalkauf und kann mit einem einzigen In-App-Kauf für 49,99 € freigeschaltet werden, sodass Spielende das Spiel sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad genießen können. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed können auf der Website gefunden werden: https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.

©2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.