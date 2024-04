PM: Neuer Trailer zum vertieften Kanon von Shin Megami Tensei V: Vengeance (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neuer Trailer zum vertieften Kanon von Shin Megami Tensei V: Vengeance

ATLUS hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der die erweiterte Geschichte des kommenden RPGs Shin Megami Tensei V: Vengeance beleuchtet. Der Trailer lädt die Zuschauer dazu ein, ein postapokalyptisches Tokio zu erkunden, während er die neue Storyline, Verbindungen mit neuen Verbündeten, intensive rundenbasierte Kämpfe und Legionen von Dämonen vorstellt.

Den „An Ideal World“-Trailer gibt es hier zu sehen.

Shin Megami Tensei V: Vengeance bringt die Geschichte von Shin Megami Tensei V auf weitere Plattformen – PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PC – zusammen mit einem brandneuen Story-Pfad, dem Canon of Vengeance. Das Spiel bietet eine atemberaubende Next-Gen-Grafik, neue Gebiete, Dämonen und Musik und kombiniert all dies mit einem verbesserten Kampfsystem, das ein packendes Gameplay-Erlebnis bietet.

Shin Megami Tensei V: Vengeance kommt am 14. Juni 2024 auf den Markt. Das Spiel kann für PlayStation 5 , PlayStation 4 , Nintendo Switch , Xbox Series X|S , Xbox One , Windows und via Steam vorbestellt werden.

Weitere Informationen zu Shin Megami Tensei V: Vengeance gibt es unter atlus.com/smt5v. Wer Fragen und Wünsche zu dem Titel hat, der kann sich jederzeit gerne melden.