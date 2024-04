PM: Die Erweiterung Thrones of Decay für Total War: WARHAMMER III ist jetzt verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Erweiterung Thrones of Decay für Total War: WARHAMMER III ist jetzt verfügbar

– Jetzt den Launch-Trailer mit Elspeth von Draken ansehen –

LONDON – 30. APRIL 2024: SEGA® Europe Ltd. und The Creative Assembly Ltd. haben heute das DLC-Paket Thrones of Decay für Total War™: WARHAMMER®III veröffentlicht. In einem Showdown von Irokesenschnitten, Maden und Maschinen begrüßt es neue Inhalte für das Imperium, Nurgle und die Zwerge, einschließlich legendärer Kommandanten, Einheiten für Schlachten, Kampagnenfunktionen sowie kostenlosen Inhalten für alle Besitzer Legendärer Kommandant Basisspiels.

Schaut euch hier den neuen Ankündigungstrailer für Thrones of Decay an:

ELSPETH VON DRAKEN, DIE DRACHENREITENDE MAGISTRIX (IMPERIUM)

Die dunkle Dame von Nuln, Elspeth von Draken, ist eine der mächtigsten Amethystzauberinnen der Zeit. Es heißt, dass sie so von magischer Kraft durchdrungen ist, dass sie an der Schwelle zwischen Leben und Tod steht.

TAMURKHAN, DER HERR DER MADEN (NURGLE)

Tamurkhan ist eine empfindungsfähige Made im faulig aufgeblähten Leichnam eines mächtigen Ogertyrannen und einer der größten Champions von Nurgle. Er hat nur ein Ziel: Tod und Krankheit im Namen des Herrn der Pestilenz zu verbreiten.

MALAKAI MAKAISSON, DER SLAYER-MASCHINIST (ZWERGE)

Malakai Makaisson ist eine trotzige Mischung aus Hirn und Muskeln und war einst Mitglied der legendären Maschinistengilde, bevor ein Unglück dazu führte, dass er ausgeschlossen wurde. Ewig beschämt legte er den Eid des Slayers ab – mit dem Ziel, Erlösung durch einen würdevollen und blutigen Tod zu finden.

EINE AUSWAHL AN TEUFLISCHEN KOSTENLOSEN INHALTEN

Mit Thrones of Decay erscheint Patch 5.0, der eine Vielzahl kostenloser Inhalte sowie bedeutende Verbesserungen und Fehlerbehebungen enthält. Dazu gehören der kostenlose Legendärer Kommandant Epidemus, ein kostenloser Held in Form des Goldzauberer , ein neues Kampagnen-Feature in Form der Nemesis-Krone und Aktualisierungen der Kampagnenmechanik für das Imperium, die Zwerge und Nurgle.

* Die Inhalte für Total War: WARHAMMER III – Thrones of Decay können entweder als Paket oder einzeln erworben werden. Für weitere Informationen, schaut euch bitte unsere aktuelle Community-Nachricht an.

Verfügbarkeit :

Shopseite: Total War: WARHAMMER III – Thrones of Decay

Plattformen: Steam , Epic Games Store, Microsoft Store

Über Total War™:

Mit mehr als 42,5 Millionen verkauften Exemplaren ist Total War eine der etabliertesten und am häufigsten von Kritikern gelobten Spielereihen in der Welt der Videospiele. Das Streben nach historischer Authentizität und erstklassiger Spielqualität hat dem Franchise dazu verholfen, heute zu den erfolgreichsten PC-Spielen aller Zeiten zu zählen. Neben den auf geschichtlichen Epochen basierenden Grundspielen hat die Total War-Reihe weitere Spiele veröffentlicht, darunter ein kostenlos spielbares Mobile Game (Total War Battles™: KINGDOM), epische Fantasy-Spiele (Total War™: WARHAMMER®) sowie historische Momentaufnahmen (Total War Saga™: THRONES OF BRITANNIA). www.totalwar.com

Über The Creative Assembly™ Ltd.

The Creative Assembly Ltd. ist eines der führenden Spieleentwicklerstudios in Europa. Es wurde 1987 gegründet und hat Standorte in West Sussex, im Vereinigten Königreich und in Sofia, Bulgarien. Creative Assembly kann auf preisgekrönte AAA-Titel zurückblicken, darunter die millionenfach verkaufte Total War™-Reihe, und erweitert sein beeindruckendes Portfolio an Spielen und Kooperationen mit weltbekannten Partnern stetig: So hat das Studio bereits mit Games Workshop an Total War™: WARHAMMER® gearbeitet, mit Twentieth Century Fox zusammen Alien Isolation geschaffen sowie bei Halo Wars 2 mit 343 Industries und Microsoft kooperiert. Creative Assembly hat mit seinem außergewöhnlich talentierten, über 700 Personen starken Team bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Arbeitgeberpreise, und wurde in jüngerer Vergangenheit mit Auszeichnungen von BAFTA, Music+Sound und Develop Industry Excellence bedacht. www.creative-assembly.com

Über SEGA®Europe Limited:

SEGA® Europe Limited bildet den europäischen Vertriebszweig der im japanischen Tokio ansässigen SEGA CORPORATION und ist sowohl in Japan als auch über die Landesgrenzen hinaus weltweiter Führer auf dem Gebiet der interaktiven Unterhaltung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Softwareprodukte zur interaktiven Unterhaltung für verschiedene Hardwareplattformen wie PC, mobile Geräte und für Plattformen der Hersteller Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA ist alleiniger Besitzer der Videospieleentwicklerstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Amplitude Studios, Sports Interactive und HARDlight. Zur Webseite von SEGA Europe: www.sega.co.uk

Über Games Workshop®:

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) ist in Nottingham im Vereinigten Königreich ansässig und produziert die weltweit besten Fantasy-Miniaturfiguren. Die Miniaturen werden von Games Workshop designt und hergestellt. Das Warenangebot umfasst Spiele zu Warhammer® Age of Sigmar® und Warhammer®: 40,000®, Miniaturen, Bücher und Bausätze, die in den über 523 eigenen Einzelhandelsläden (unter der Warhammer®-Marke), über den Webstore (www.games-workshop.com) und über den unabhängigen Einzelhandel in mehr als 50 Ländern vertrieben werden.

© Copyright Games Workshop Limited 2024. Warhammer, das Warhammer-Logo, GW, Games Workshop, The Game of Fantasy Battles, das zweischweifiger-Komet-Logo und alle assoziierten Logos, Illustrationen, Bilder, Namen, Kreaturen, Völker, Fahrzeuge, Orte, Waffen, Charaktere sowie deren charakteristische Merkmale sind entweder ® oder Marken (TM) und/oder © Games Workshop Limited und wo zutreffend weltweit eingetragen. Entwickelt von Creative Assembly und veröffentlicht von SEGA. Creative Assembly, das Creative-Assembly-Logo, Total War und das Total-War-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von The Creative Assembly Limited. SEGA und das SEGA-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der SEGA CORPORATION. SEGA ist beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen. Alle anderen Marken, Logos und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.