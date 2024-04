PM: Crunchyroll kündigt die neuesten Manga-Veröffentlichungen von Oktober 2024 bis Februar 2025 an. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll kündigt die neuesten Manga-Veröffentlichungen von Oktober 2024 bis Februar 2025 an.

– Nachfolgend gibt es alle Details zu den nächsten Manga-Neuerscheinungen, die im Herbst und Winter im Buchhandel erhältlich sein werden: Shibatarian, Anzüglich verführt, Tengu – Das Böse im Blut, I am a Cat Barista und Phantom Tales of the Night. –

Shibatarian

Katsuya Iwamuro

Shibatarian kommt wie ein großer Horror-Klassiker daher, ist aber ein neues aufregendes Werk von Mangaka Katsuya Iwamuro. Ohne Probleme entdeckt der geschulte Horror-Fan Anspielungen aus Kinder des Zorns, Sixth Sense oder Stephen Kings Misery, die gekonnt mit japanischen Gruselgeschichten verwoben werden. Ein Werk, das einen noch lange beschäftigen wird …

Hajime Sato ist ein normaler Mittelschüler mit keinen sonderlich ausgeprägten Fähigkeiten. Als er eines Abends über das Schulgelände geht, findet er einen Klassenkameraden namens Shibata eingegraben unter einem Kirschblütenbaum. Natürlich hilft er Shibata aus der Misere und Abend für Abend schauen sie sich ab da gemeinsam Horrorfilme an.

Doch je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird, dass etwas mit Shibata nicht stimmt. Plötzlich verschwindet Shibata einfach … um Jahre später etwas zu vollenden, was sich Hajime und er an einem gemütlichen Filmabend ausgemalt haben.

Infos

SHIBATARIAN © 2023 by Katsuya Iwamuro/SHUEISHA Inc.

Anzüglich verführt

Shin Kawamaru

Sex mit dem Chef? Heimlich beginnt die neugierige Miu mit ihrem Chef ein Experiment, bei dem sie gemeinsam die 48 Sexpositionen aus dem japanischen Kamasutra ausprobieren wollen – natürlich ohne sich ineinander zu verlieben. Aber geht das überhaupt bei so aufregenden Trial-and-Error-Stündchen? In Shin Kawamuras reizvollem Deutschlanddebüt lernen wir bald noch weitere Kolleg*innen mit ihren ganz eigenen knisternden Geheimnissen und Vorlieben kennen. Die sexpositive Romantikkomödie à la Sex Education meets The Office verspricht sinnliche Lesemomente und regt nebenbei zum Mitmachen an.

Infos

SUIT NI SEIHEKI © 2020 Shin KAWAMARU / SHOGAKUKAN

Tengu – Das Böse im Blut

Shinta Harekawa

Mit Shinta Harekawas Tengu – Das Böse im Blut bringen wir nicht nur einen echten Dark-Fantasy-Actionkracher auf den deutschen Markt, sondern auch ein neues Mangaka-Talent. Durch großartige Bilder und eine ergreifende Story entführt uns Shinta Harekawa in die mysteriösen Wälder der japanischen Berglandschaften. Hier erzählt sie uns die Geschichte von drei Brüdern, deren unheilvolles Schicksal es ist, sich den Tengus zu stellen: Ungeheuer, die sich am Fleisch und Verstand der Menschen laben. Doch nach dem Angriff eines ungewöhnlichen Exemplars der Tengus verwandelt sich der älteste Bruder selbst in eine Gefahr für seine Familie. Wer auf starke Helden, heftigen Schlagabtausch und eiskalte Gänsehaut steht, wird in diesem packenden Fantasy-Action-Manga fündig.

Infos

TENGUBARAI NO SANKYOUDAI © 2021 by SHINTA HAREKAWA / COAMIX

I am a Cat Barista

Hiro Maijima

Wer wünscht sich bei all dem Alltagsstress nicht einen ruhigen Nachmittag im Café mit dem perfekten Heißgetränk? Serviert von einem Barista, der sich nicht nur aller Sorgen seiner Gäste annimmt, sondern auch noch ein kuscheliger Kater ist? In Hiro Maijimas Cat Barista stoßen allerlei vom Alltag geschundene Seelen auf das Café Hachiware und finden dort, wenn nicht die Lösung ihrer Probleme, doch wenigstens ein offenes Flauschöhrchen. Eine wohlmundende Kurzgeschichtensammlung, die das Herz erwärmt.

Infos

© Hiro Maijima / OVERLAP, Inc.

Phantom Tales of the Night

Matsuri

Willkommen im Murakamo Inn! Das geheimnisvolle Gasthaus bietet verschiedenen Gästen eine sichere Zuflucht, wenn sie diese am dringendsten benötigen. Sein verwegener Wirt verlangt im Gegenzug keine übliche Bezahlung, sondern lediglich eins: Sie müssen ihm ihr größtes Geheimnis anvertrauen! Und wenn sie noch keines haben … wird er dafür sorgen, dass sich das ändert.

Diese zwölfbändige Mystery-Reihe entführt Manga-Fans auf eine düstere, traumartige Reise, die übernatürliche Elemente mit japanischer Mythologie verbindet. Neben fesselnden Charakteren kann Mangaka Matsuri mit einer zeichnerischen Ästhetik aufwarten, die ihresgleichen sucht. Ein absolut grauenhaft-schöner Leckerbissen!

Infos

BAKEMONO YAWADUKUSHI © Matsuri 2016 / KADOKAWA CORPORATION

