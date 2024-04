PM: Crunchyrolls ANI-MAY® 2024 startet mit internationalem Anime-Spaß für Fans im Einzelhandel, Online und Streaming (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyrolls ANI-MAY® 2024 startet mit internationalem Anime-Spaß für Fans im Einzelhandel, Online und Streaming

Berlin, (29. April 2024) – Crunchyroll®, das ultimative Ziel für Anime-Fans weltweit, startet die zweite jährliche Ani-May-Feier mit neuen Promotions im Einzelhandel, Online und Streaming. Dies beinhaltet neue und exklusive Anime-Merchandise-Artikel sowie exklusive Einzelhandels Aktionen in Europa und vielen anderen Orten.

„Die Liebe und die Begeisterung für Anime wachsen weiter, und für Ani-May enthüllen wir eine frische Auswahl an Bekleidung, Heimartikeln und mehr, um Fans zu ermöglichen, authentisch in ihr Fandom einzutauchen“, sagte Anna Songco Adamian, Vice President Global Consumer Products bei Crunchyroll. „Wir haben eine unglaubliche Liste internationaler Einzelhandelspartner zusammengestellt, die ebenso wie wir leidenschaftlich daran interessiert sind, den Fans verschiedene Möglichkeiten zu bieten, ihre Liebe zu ihren Lieblingsfilmen, Serien und Charakteren zu genießen und zu zeigen.“

Im Laufe des Monats Mai können Fans eine Vielzahl offiziell lizenzierter Merchandising-Artikel aus einigen ihrer Lieblingsserien erwarten! Für Fans der gruseligen Seite von Anime wird es Merchandising-Artikel mit der dunklen Fantasy aus Black Butler geben. Fans moderner Klassiker dürfen sich den mit dem Anime Award® ausgezeichneten Chainsaw Man freuen, der Denji folgt, einem Mann mit einem Teufelsherz, sowie den kürzlich erschienenen Hit Solo Leveling, basierend auf dem beliebten koreanischen Manhwa gleichen Namens. Und was wäre eine Merchandise-Veröffentlichung ohne Artikel von JUJUTSU KAISEN, dem Preisträger von Crunchyrolls 2024 Anime Awards „Anime des Jahres“, das die actiongeladene Geschichte eines Oberschülers verfolgt, der zum Fluch wird, um einen Fluch zu bekämpfen. Hinzu kommt die beliebte Coming-of-Age-Sportserie Haikyu!! oder das humorvolle und actionreiche SPY x FAMILY. Plus, natürlich, die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Monsterserie Kaiju No. 8 und der Hit Shonen-Serie My Hero Academia. Das wird jedoch nicht alles sein! Fans erwarten, eine Vielzahl von Merchandising-Artikeln aus einer Vielzahl von Shows bei einer Reihe von Einzelhändlern (von Abysse Corp, Bandai, Bioworld, Funko …).

In Europa bieten ausgewählte Ani-May-Händler Anime-Fans die Möglichkeit, den Crunchyroll-Lifestyle vollständig zu erleben und einen Preis zu gewinnen, der „nicht mit Geld zu kaufen ist“ : ein fantastisches Wochenende in Paris mit VIP-Zugang zur Japan Expo. Die vollständige Liste der Ani-May-Partner für Europa umfasst:

Um die Ani-May-Feierlichkeiten fortzusetzen, macht Crunchyroll ab dem 1. Mai bis zum Ende des Monats 20 Hit-Serien kostenlos mit Werbung verfügbar. Diese Serien umfassen viele der Ani-May-Titel, darunter Chainsaw Man, Haikyu!!, und Solo Leveling. Hinzu kommt das wissenschaftlich betriebene Abenteuer Dr. STONE, das emotional komplexe Frieren: Beyond Journey’s End, die romantische Komödie Rent-a-Girlfriend und das von Kritikern gefeierte Wikinger-Epos VINLAND SAGA. Bitte beachte, dass regionale Einschränkungen gelten können.

Natürlich können Fans das ganze Jahr über Anime mit einer Crunchyroll-Mitgliedschaft feiern. Die Mitgliedschaft bietet Zugang zur weltweit größten dedizierten Anime-Streaming-Bibliothek mit 46.000 Episoden, 1.300 einzigartigen Titeln und 24.000 Stunden Inhalt. Diese sind mit Untertiteln und Synchronisation weltweit in mehr als 12 Sprachen verfügbar.

