PC Xbox X PS5

Bandai Namco hat in einem Trailer neue Inhalte vorgestellt, die im Laufe des Jahres 2024 ihren Weg ins Fighting Game Tekken 8 finden werden. Zu den kostenlosen Neuerungen gehören der Foto-Modus, eine neue Kampfarena am Strand und eine neue Story, in der Eddy Gordo im Rampenlicht steht, der als erster kostenpflichtiger DLC-Charakter zum Kader stieß.

Zudem wurde die nunmehr zweite Figur angekündigt, die ab Sommer gegen Aufpreis spielbar sein wird: Lidia Sobieska feierte ihr Debüt als DLC-Kämpferin für Tekken 7 und ist – typisch für die stets bodenständige Art der Tekken-Reihe – nicht nur Karate-Praktizierende, sondern zufällig auch noch die Premierministerin von Polen. Powodzenia!

Zuletzt zog Tekken 8 Kritik aus der Community auf sich, weil rund einen Monat nach dem Launch der Keilerei ein Shop für kosmetische Items gegen reale Währung dem Spiel hinzugefügt wurde. Die Kritik mehrte sich, als dem die Einführung eines Battle Pass folgte, der wie bei anderen Titeln mit diesem Modell eine kostenlose und eine Premium-Variante besitzt. In der Fighting-Game-Nische ist es schon länger üblich, für neue Charaktere zu bezahlen, doch die nachträgliche Einführung von Echtgame-Shop als auch Battle Pass in einem Vollpreistitel stößt den Kunden sauer auf.