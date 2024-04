PM: Akuma wütet ab 22. Mai in Street Fighter 6 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Legende erzählt von einem Mann, der so von seinem Streben nach Stärke verzehrt wurde, dass seine Seele und sein Körper zu nichts verblasst sind. Obwohl sich viele wünschen, dass er nur eine Legende bleibt, wird sich Akuma ab 22. Mai wieder in Street Fighter 6 erheben, um würdige Gegner herauszufordern. Werdet ihr die Macht des Satsui no Hado für euch nutzen oder ihr zum Opfer fallen?

Akuma erschien erstmals in Super Street Fighter II Turbo als geheimer Boss und spielbarer Charakter. In Street Fighter 6 wurde Akuma von seinem Verlangen nach Stärke an die Schwelle des Wahnsinns getrieben. Er schnitzt Figuren von den Hunderten von Gegnern, die er bezwungen hat, und stellt sie in der Höhle auf, in der er lebt. Ihre Stille verleitet ihn, sich tiefer und tiefer in seiner inneren Zerrissenheit zu verlieren.

Nakayama-san kommentiert sein Design wie folgt: Akuma hat jetzt mit seinen grauen Haaren eine markantere Erscheinung. Für seine Muskulatur haben wir uns auch an Buddha-Statuen und Tieren orientiert, um seinem Charakter eine unvergessliche Ästhetik zu geben.

Wie die restlichen Year-1-Charaktere auch kann Akuma euer Meister in World Tour werden. Ihr findet ihn in einem neuen Areal, Enma‘s Hollow (Enmas Höhle), auf der Insel Gokuento, doch nehmt euch vor den Auswirkungen des Satsui no Hado in Acht, wenn ihr nicht seinem Hunger anheimfallen wollt. Nachdem ihr eure Bindung zu Akuma vertieft habt, lehrt er euch seine dämonischen Techniken, die ihr eurem Avatar zuweisen könnt, um sie auf euren Reisen in World Tour oder in Avatar-Kämpfen im Battle Hub einzusetzen.

Akuma ist ein Mann, der sein Leben lang seine Fertigkeiten verfeinert hat. Langjährige Fans werden mit seinen Moves vertraut sein, aber dank des Satsui no Hado hat er neue Fähigkeiten freigeschaltet. Sein hohes Schritttempo und die große Reichweite seiner Standardangriffe ermöglichen es ihm, den Raum und den Verlauf des Kampfes zu kontrollieren.

Fangen wir mit Akumas ikonischen Moves an, die ihn zu einem vielseitigen Verfolger machen. Sein berüchtigter Feuerball, Gou Hadoken, ist zurück und kann aufgeladen werden, sodass stattdessen ein „roter Feuerball“ freigesetzt wird, der Akuma bei Treffern oder Blocks mehr Möglichkeiten bietet. Der allseits beliebte Luftfeuerball, Zanku Hadoken, unterstützt Akumas aggressive Spielweise. Sein „Dragon Punch“, Gou Shoryuken, wirkt als Abwehr-Move gegen Gegner in der Luft oder als Kombo-Abschluss. Zu guter Letzt dreht sich Akuma mit Tatsumaki Zanku-Kyaku in einer Reihe von Kicks nach vorne, deren Eigenschaften sich je nach gedrückter Kick-Taste ändern.

Wie in den vorherigen Titeln nutzt Akuma Ashura Senku, um in Schatten gehüllt über das Schlachtfeld zu gleiten. Setzt diese Fähigkeit aber mit Bedacht ein, da sie durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden kann. Akuma hat jedoch die Schwachstellen dieses Moves verbessert und kann jetzt den Oboro Throw (Oboro-Wurf) einsetzen, während er sich damit annähert, um Gegner zu überraschen.

Adamant Flame (Adamant-Flamme) ist einer von Akumas neuen Moves, bei dem er einen in Flammen gehüllten Vorwärtsstoß ausführt. Dieser Move ist aufgrund seiner großen Reichweite nützlich für Kombos und um Gegner in verwundbaren Momenten zu überwältigen. Die OD-Version lässt Gegner an die Wand knallen, was ihm mehr Möglichkeiten in der Ecke eröffnet.

Demon Raid (Dämonenangriff) ist die Street Fighter 6-Version von Hyakkishu. Wenn Akuma mit diesem Move in die Luft springt, könnt ihr einen niedrigen Tritt, einen Überkopfangriff oder einen Sprungtritt folgen lassen oder den Sprung vorzeitig beenden. Die OD-Version von Demon Raid schaltet zwei weitere Follow-ups frei: einen Luft-Feuerball und einen Luft-Tatsu.

Akumas Super Art Level 1 ist Messatsu Gohado, wobei er einen hoch konzentrierten Ball aus Satsui no Hado abfeuert. Wie bei den meisten Level-1-Moves ist Akuma zu Beginn unverwundbar. Akuma hat noch einen zweiten Level-1-Move namens Tenma Gozanku. Dabei entfesselt er den Feuerball aus der Luft.

Empyrean‘s End (Lichthimmel-Ende) ist Akumas Super Art Level 2, bei der er das Satsui no Hado in eine mächtige Flamme verwandelt und sie im Gegner entzündet. Wird dieser Angriff in der Nähe der Ecke ausgeführt, führt er zu einem Wandklatscher, mit dem Akuma seinen Druck oder Schaden fortsetzen kann. Empyrean‘s End ist zu Beginn unverwundbar.

Akumas erste Super Art Level 3 ist Sip of Calamity (Vorgeschmack des Unheils), ein weiterer Angriff, der zu Beginn unverwundbar ist! Er wirft Gegner mit dem Gesicht voraus auf den Boden, gefolgt von einem einzelnen verheerenden Schlag.

Und schließlich der Angriff, auf den alle gewartet haben: Shun-Goku Satsu oder der „Raging Demon“ (Wütender Dämon). Diese zweite Super Art Level 3 kann nur ausgeführt werden, wenn seine Lebenspunkte niedrig genug für eine Critical Art sind, und kann als Finisher in Kombos verwendet werden. Hierbei zeigt Akuma euch, wie ein einsekündiger Albtraum aussieht.

Mit diesem Update erscheint auch die neue Arena Enma‘s Hollow, in der Akuma residiert, um sein höllisches Training fortzusetzen. Besitzer des Year 1 Ultimate Pass erhalten diese Arena automatisch am 22. Mai.

Akumas Outfit 2 ist von seinem ersten Aussehen in Super Street Fighter II Turbo inspiriert. Apropos Outfits: Die Outfits 3 von Rashid, A.K.I., Ed und Akuma werden mit der Veröffentlichung von Akuma ebenfalls zum Kauf angeboten und automatisch an alle Inhaber des Year 1 Ultimate Pass vergeben.

Noch eine letzte Sache, bevor wir uns verabschieden. Mit dem Akuma-Update erscheint auch der große Balance-Patch, über den wir bereits berichtet haben und in dem alle Charaktere Änderungen erhalten. Bis zum 22. Mai werden wir noch mehr darüber berichten.

Macht euch bereit, euren inneren Dämon zu entfesseln, wenn Akuma herbeistürmt!