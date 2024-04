Headquarters - World War 2: Rundentaktik in der Normandie erschienen

PC

Kürzlich ist das Rundentaktik-Spiel Headquarters - World War 2 (in der User-Preview) erschienen. Den aktuellen Trailer des Spiels von Starni Games und Publisher Slitherine könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Headquarters - World War 2 behandelt die Schlacht in der Normandie in drei Story-getriebenen Kampagnen (USA, UK, Deutschland), die jeweils neun Missionen bieten. Zusätzlich gibt es einen Skirmish-Modus, einen Karteneditor, ein Tool für Zufallskarten und einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Im Skirmish-Modus messt ihr euch mit der KI auf sechs verschiedenen Karten. Sie sollen alle unterschiedliche Siegbedingungen haben. Der Multiplayer läuft in Echtzeit oder über das CombatHQ-System von Slitherine.

Wie ihr eure Einheiten zieht, solltet ihr euch genau überlegen, denn gepanzerte Einheiten sind auf den verschiedenen Seiten unterschiedlich gepanzert und auch das Terrain spielt eine wichtigte Rolle: Hindernisse, Höhenunterschiede und Sichtlinien gilt es zu berücksichtigen. Technisch setzt Headquarters - World War 2 auf die Unreal Engine 4.