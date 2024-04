Prison Architect 2 verschiebt sich auf den 03.09.2024

PC Xbox X PS5

Der Nachfolger des populären Gefängnismanagement-Simulators Prison Architect sollte ursprünglich bereits im März 2024 erscheinen (wir berichteten). Nach einer ersten Verschiebung auf den 7. Mai (wir berichteten) wurde kürzlich bekanntgegeben, dass Prison Architect 2 nunmehr erst am 3. September erscheinen soll. Eine ausführliche Begründung im Rahmen einer Q&A-Livesession könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Nach einigen Stabilitätstest mit der neuesten Version seien unerwartete Probleme zu häufig aufgetreten, insbesondere bei Konfigurationen mit niedrigen technischen Spezifikationen. Just solche dürften auch viele Fans des technisch genügsamen Vorgängers haben. Die weitgehende Problemlösung habe dann jedoch zu neuen Problemen und deutlich mehr Abstürzen auf anderen PC-Konfigurationen geführt. Entwickler Double Eleven arbeite an der Problembehebung. Die bereits für alle Plattformen zertifizierte Version wird also nicht veröffentlicht. Stattdessen sollen zunächst die Arbeiten an einem neuen Speicherverwaltungssystem abgeschlossen werden, das das Spielerlebnis erheblich verbessern soll. Außerdem wird noch an Bugfixes und kleineren UI-Verbesserung gearbeitet. In Anbetracht der großen Fußstapfen und der leidenschaftlichen Community möchte man eine bestmögliche Fortsetzung des Spiels veröffentlichen.

Das Team von Prison Architect 2 entschuldigt sich für die neuerliche Verzögerung, ist aber von der Richtigkeit der Entscheidung für das Spiel und die Spieler überzeugt.