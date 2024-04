The Epyx Collection Handheld: 6 Lynx-Klassiker für Switch erschienen

PC Switch Wii NES andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Pixel Games UK hat in Zusammenarbeit mit Imagine Software sechs Klassiker der Videospielgeschichte erstmals für die Nintendo Switch aufbereitet und sie als Bundle veröffentlicht. Somit können Retrofans die alten Hits zum ersten Mal auf Nintendos Hybridkonsole erneut erleben oder sie eben ganz neu erfahren. Die Versionen basieren auf den Atari Lynx-Fassungen der Spiele. Die The Epyx Collection: Handheld genannte Sammlung ist gestern, am 25. April 2024 im Nintendo eshop erschienen und beinhaltet folgende Titel:

California Games

ElectroCop

Blue Lightning

Gates of Zendocon

Todd’s Adventures in Slime World

Zarlor Mercenary

Die kleine Spielesammlung bietet neben einem eigenen Userinterface auch einen CRT-Filter für den 80er-Jahre-Look, vier Speicherpunkte pro Spiel, eine Rückspulfunktion (bis zu 5 Sekunden), interaktive 3D-Box-Artworks und Kassetten, die auf den Original-Releases basieren. Des Weiteren werden überarbeitete Bedienungsanleitungen zu jedem Spiel geboten und ihr könnt eine Links- und Rechts-Händer-Steuerung erwarten. Das unten eingebundene Video zeigt in 40 Sekunden kurze Einblicke in die genannten Titel.