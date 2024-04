Songs of Conquest: Pixel-Strategie verlässt Early-Access am 20. Mai

PC MacOS

Der schwedische Entwickler Lavapotion und Publisher Coffee Stain Studios haben mit einem kurzen 30-sekündigen Artwork-Teaser samt stimmiger Musik den Releasetermin von Songs of Conquest bekanntgegeben. Der von Heroes of Might & Magic inspirierte Rundenstrategie-Titel im wunderschönen Pixellook wird am 20. Mai 2024 mit Version 1.0 den gut zweijährigen Early Access auf Steam verlassen. Versprochen werden weitere Verbesserungen, Fehlerbehebungen, die Implementierung weiterer Inhalte sowie eine komplett neue Kampagne.

In Songs of Conquest bereist ihr auf verschiedenen Maps die Spielwelt mit unterschiedlichen Helden, besetzt Siedlungen, bekämpft die Feinde eures Reiches, findet Ressourcen und Geheimnisse, vergrößert und verbessert eure Armee und rüstet eure Recken mit magischen Gegenständen aus. Für die Kämpfe wird auf eine eigene Hexfeldkarte gewechselt. Im Lauf des Spiels erwartet euch eine epische Geschichte, die euch durch die fantastischen Königreiche führt.

Erscheinen soll Songs of Conquest vorerst für PC auf Steam, GOG und im Epic Games Store. Zusätzlich wird eine Mac-Version zur Verfügung gestellt.