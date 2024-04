PM: Nehmt an PlayStation Tournaments: Road to Evo teil und seht euch Evo Japan an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der April ist beinahe vorbei und die Kampfspielszene läuft heiß. Vom 27.–29. April treffen die Besten der Besten in Tokio aufeinander, um einen Evo Japan Champion zu küren. Anschließend versammeln sich die Spieler für das weltweit führende Kampfspiel-Event Evo 2024 in Las Vegas. Im Rahmen des PlayStation Tournaments: Road to Evo-Programms können Spieler zu Hause antreten und an Online-Wettbewerben teilnehmen, um eine Reise zu Evo 2024 in Las Vegas zu gewinnen und ihre Fähigkeiten vor Ort zu demonstrieren.

Wir freuen uns, Details zu Road to Evo 2024 auf PS5 Tournaments bekanntgeben zu können. Spieler weltweit sind eingeladen, am Wettstreit um eine Hin- und Rückreise zu Evo in Las Vegas teilzunehmen und auf der größten Bühne der Kampfspielszene zu spielen.

Road to Evo 2024 beinhaltet Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 1 und The King of Fighters XV für PS5. Sechs Regionen sind teilnahmeberechtigt: Nordamerika, Europa, Ostasien*, Australien und Neuseeland und MENA. Am Ende haben 15 PlayStation-Wettkämpfer die Chance, nach Las Vegas zu reisen und vor Ort anzutreten.

Spieler, die dem PlayStation Esports Discord zwischen dem 25. April und 9. Mai beitreten, erhalten einen einzigartigen PlayStation Network-Avatar im Evo-Stil. Um dem Discord-Kanal beizutreten, klickt hier.

Die Road to Evo-Champions des letzten Jahres haben einige unglaubliche Leistungen vollbracht, während sie sich ihren Herausforderern online und in persona gestellt haben, um die weltgrößten Bühnen zu erreichen. Wir haben ihren Weg von der PlayStation-Konsole bis zum größten Evo aller Zeiten verfolgt. Seht euch ihre inspirierende Geschichte in dieser neuen Dokumentation an.

An diesem Wochenende sind die Augen der Kampfspiel-Community auf Tokio gerichtet, wo die Spieler in TEKKEN 8, Street Fighter 6, Guilty Gear -Strive-, The King of Fighters XV, Under Night In-Birth II [Sys:Celes], Granblue Fantasy Versus: Rising und Street Fighter III: 3rd Strike gegeneinander antreten.

Evo Japan ist das erste große Turnier für Tekken 8, während Fans sich auf die Rückkehr des beliebten Street Fighter III: 3rd Strike freuen dürfen. Schaltet vom 27.–29. April den englischen Stream auf dem Twitch-Kanal von Evo ein. Im Rahmen der PlayStation Tournaments auf PS5 könnt ihr außerdem zu Hause in Tekken 8, Guilty Gear -Strive- und The King of Fighters XV antreten.

Vom 19.–21. Juli findet das größte Kampfspielwochenende bei Evo 2024 in Las Vegas statt.

Dabei werden die größten Titel des Genres vertreten sein, darunter Evo-Debütanten wie Tekken 8, Mortal Kombat 1, Under Night In-Birth II [Sys:Celes] und Granblue Fantasy Versus: Rising. Street Fighter 6, Guilty Gear -Strive- und The King of Fighters XV werden zurück auf die Evo-Bühne kehren, während der Community-Klassiker Street Fighter III: 3rd Strike zum ersten Mal seit 2009 wieder bei Evo in Erscheinung tritt.

Dieses Jahr wird die Evo zudem an einem neuen Veranstaltungsort stattfinden: dem Las Vegas Convention Center. Fans können sich auf Aktivitäten und Erlebnisse freuen, die Kernelemente der Show aufgreifen und weiterführen. Hier erfahrt ihr mehr darüber, wie es ist, an Evo teilzunehmen. Alle Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen können sich Evo live auf Twitch und YouTube ansehen.

Wir sind gespannt, was Evo 2024 bereithält, und hoffen, dass ihr dabei sein werdet. Tickets sind ab jetzt erhältlich. Bis dann!

* Berechtigte Gebiete in Ostasien sind auf Japan, Südkorea, Hongkong und Taiwan beschränkt