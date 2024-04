PM: Stellar Blade – Neues Spiel + ist bei Veröffentlichung am 26. April verfügbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stellar Blade erscheint morgen – und das ist erst der Beginn von EVEs Mission, die Menschheit Schritt für Schritt zu retten. Heute können wir hier bei Shift Up euch verraten, dass Stellar Blade bei der Veröffentlichung am 26. April mit dem Modus Neues Spiel + erscheint, sodass Spieler auch nach dem Abspann ihre Reise durch Xion fortsetzen können. Dieser neue Modus beinhaltet erweiterte Modifikationsstufen, neue Outfits und eine Reihe an neuen Fähigkeiten.

Bevor wir euch alle Details von Neues Spiel + vorstellen, möchten wir euch den Veröffentlichungstrailer von Stellar Blade zeigen, der euch schon einen Vorgeschmack auf den packenden SF-Nahkampf im Spiel bietet.

Also gut, dann schauen wir uns mal an, worauf Spieler sich noch freuen können, wenn sie Stellar Blade zum ersten Mal beendet haben.

In Neues Spiel + könnt ihr neue Kostüme und Accessoires für EVE sowie zusätzliche Kostüme für Adam, Lily und die Drohne erhalten.

Öffnet Kisten, in denen ihr eure Outfits gefunden habt, erneut oder sucht die Verkäufer auf, die Kleidung verkaufen. Außerdem könnt ihr Quests noch mal spielen, um euch Kostüme zu verdienen, die ihr vielleicht beim ersten Mal verpasst habt.

Insgesamt könnt ihr ganze 34 neue Outfits für EVE in Neues Spiel + verdienen, darunter fünf Accessoires, sowie jeweils zwei kosmetische Gegenstände für Adam, Lily und die Drohne.

Ich mag besonders das Crew-Style-Outfit sehr gerne.

Crew-Style ist nur in einer Truhe in Neues Spiel + verfügbar, also haltet die Augen offen.

Stufenerweiterung für Waffen, Körperkern, Beta-Kern und Trinksystem:

Waffen – 15 -> 40

Körper – 6 -> 9

Beta – 6 -> 9

Trinksystem – 5 -> 13

Verbleibende Kerne können in SP0-tt2rs Laden verkauft werden, um Vitcoin zu erhalten, womit ihr neue Kostüme erwerben könnt.

Spieler, die das Spiel bereits beendet haben, können sich mit höheren Schwierigkeitsstufen herausfordern. Um stärkere Gegner zu besiegen, muss EVE auch stärker werden.

In Neues Spiel + könnt ihr nicht nur das Spiel fortsetzen, sondern auch Kerne sammeln, um EVEs Waffen, LP und Beta-Energie noch mehr zu verbessern als im Grundspiel.

Ihr könnt außerdem euer Trinksystem aufrüsten, damit es mehr LP auf einmal heilt.

Ihr könnt auch eure Drohne verbessern, damit eure Fernkampfangriffe mehr Schaden verursachen.

Sobald ihr alle Upgrades durchgeführt habt, könnt ihr verdiente Kerne an SP0-tt2r verkaufen und neue Kostüme erwerben.

In Neues Spiel + könnt ihr unendlich viele Fähigkeiten erlernen, die bereits bestehende Beta-Fähigkeiten verbessern.

4 neue Beta-Fähigkeit-Moves

8 neue Fähigkeiten, um eure Beta-/Schubfähigkeiten zu verbessern

5 neue Drohnen-Fähigkeiten

Beta-Fähigkeit: Endloser Schnitt

Endloses Durchbohren, eine Verbesserung von Quartett, erlaubt es euch, eure Gegner mit einem vernichtenden Schlag anzugreifen.

Beta-Fähigkeit: Endloses Durchbohren

Oder ihr könnt die Schilde eurer Gegner mit Endloser Brecher zerstören.

Beta-Fähigkeit: Endloser Brecher

Nicht nur Beta-Fähigkeiten können verbessert werden, sondern auch Schubfähigkeiten, also besiegt Gegner und verdient euch FP (Fähigkeitenpunkte), um sie alle freizuschalten.

Fähigkeitenbaum in Neues Spiel +

Andere Veränderungen in Neues Spiel +

EVEs Modifikationen und ihre Exospine erhalten ebenfalls neue Verbesserungen.

Diese „Mk. 2“-Verbesserungen für bestehende Modifikationen ermöglichen es Spielern, ihre Spielweise zu personalisieren.

Warum nicht euer Angriffstempo steigern, um Gegner mit euren Angriffen in die Enge zu treiben, oder den erlittenen Schaden in Beta-Energie umwandeln, um ihn auf eure Gegner zurückzuwerfen?

Außerdem könnt ihr euren Schild-Durchbruch verbessern, um gegnerische Schilde zu ignorieren.

Wenn stärkere Gegner euch überfordern, solltet ihr „Mk. 2“-Modifikationen sammeln und kombinieren.

Passend zu EVEs Fortschritten sind auch die Gegner auf höheren Schwierigkeitsgraden stärker.

Gegner befinden sich in Neues Spiel + manchmal auch an anderen Orten, also bleibt auf der Hut!