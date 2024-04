PM: „MEGATON MUSASHI“ STAFFEL 1 KOMMT AUF CRUNCHYROLL (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

„MEGATON MUSASHI“ STAFFEL 1 KOMMT AUF CRUNCHYROLL

– Passend zur Veröffentlichung des von Level-5 produzierten Videospiels wird Crunchyroll die animierte Adaption streamen. –

Paris (25. April 2024) – MEGATON MUSASHI ist eine Riesenroboterserie, die von einem Videospiel adaptiert wurde. Das Videospiel wurde von Level-5 entwickelt, den Machern von Professor Layton, Yo-kai Watch, Inazuma Eleven und Ni no Kuni . Die erste Staffel, die 2021 produziert wurde, wird heute auf Crunchyroll veröffentlicht, während MEGATON MUSASHI W: WIRED für Nintendo Switch, PlayStation ® 5, PlayStation ® 4 und Steam veröffentlicht wird.

©L5/MP

Die Geschichte spielt im Jahr 2118. 99,9 % der Menschheit wurde von einer Alien-Macht namens Draktor ausgelöscht. Unser Held, Yamato Ichidaiji, ist einer von denen, die ihr Leben einsetzen, um Megaton-Klassen-Riesenroboter namens Rogues zu steuern, in einem letzten verzweifelten Versuch, die Erde von den Alien-Invasoren zurückzuerobern!

Eine neue Episode von MEGATON MUSASHI wird jeden Mittwoch ab 15:00 Uhr (MESZ) auf Crunchyroll verfügbar sein.

Offizielle Zusammenfassung von MEGATON MUSASHI:

Die Menschen lebten ein friedliches, erfülltes Leben in einer stinknormalen Stadt. Aber sie hatten keine Ahnung, dass ihr Frieden eine Lüge war. Was sie nicht wussten, … war, dass die Erde bereits zerstört worden war.

Mysteriöse Außerirdische starteten einen mächtigen Angriff aus dem All und vernichteten 99,9 % der Menschheit. Der Name der Feinde war Draktor.

Es dauerte nicht lange, bis diese Draktor ein riesiges Loch in die Erde rissen und sie per Terraforming in eine für sie bewohnbare Umgebung verwandelten.

Die Menschheit hatte keine andere Wahl, als sich ihrer Kontrolle zu entziehen und sich in Bunkern zu verschanzen. Dort warteten sie auf den Tag, an dem sie zurückkehren konnten, ohne zu wissen, ob dieser Tag jemals kommen würde …

Da ihre Erinnerungen an die Vernichtung gelöscht worden waren, lebten die Bewohner des Schutzraums Ixia ein normales Leben, ohne die Wahrheit zu kennen.

Aber unter ihnen lebten ein paar Auserwählte, die als Piloten von Riesenrobotern namens Rogues gegen die Außerirdischen kämpften.

Und heute wurde ein weiterer Pilot ausgewählt …

Über Crunchyroll

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf fast 15 Plattformen verfügbar, darunter die meisten Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.

©2024 Crunchyroll, LLC. All rights reserved. CRUNCHYROLL and the Crunchyroll logo are registered trademarks of Crunchyroll, LLC.

