Wizardry: 3D-Remaster von Digital Eclipse verlässt Early Access im Mai 2024

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im September letzten Jahres veröffentlichte der Entwickler Digital Eclipse eine Neuauflage des RPG-Urgesteins Wizardry - Proving Grounds of the Mad Overlord im Early Access. Digital Eclipse ist auf die Wiederbelebung älterer Titel spezialisiert und bekannt für die "Gold Master"-Reihe, in der bisher die Enstehung von Karateka und der Llamasoft-Spiele durch dokumentarisches Bonusmaterial nähergebracht wurde – zugleich waren die Titel als Emulation spielbar.

Wizardry ist als als die Gold-Master-Titel nun eine klassische modernisierte Neuauflage: Die Monster und Umgebungen des Roguelikes präsentieren sich euch in neuer Unreal-Engine-Grafik, dazu wurde Features der späteren Konsolenportierungen des Apple-II-Originals implementiert, es gibt unter anderem ein neues, auf heutige Controller zugeschnittenes Steuerungsschema und ein Bestiarium mit Strategie-Tipps für die Monster, die eure Heldengruppe bereits entdeckt hat.

Nun nähert sich die Early-Access-Phase dem Ende. Am 23. Mai 2024 wird die Vollversion vom erneuerten Wizardry - Proving Grounds of the Mad Overlord für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich sein. Die Early-Access-Fassung kostet derzeit 28,99 Euro auf GOG und Steam. Dass bei der Vollversion den Preis anheben wird, wurde bereits angekündigt. Wie viel die Version 1.0 dann kosten wird, geht indes nicht aus der Release-Ankündigung hervor.