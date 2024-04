No Rest for the Wicked: Studio-Chef sieht Early Access als Gewinn für alle

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich veröffentlichte der für die Ori-Spiele bekannte Entwickler Moon Studios sein neuestes Werk No Rest for the Wicked in einer Early-Access-Fassung. In seiner GamersGlobal-Preview kritisierte Benjamin Braun dabei unter anderem die Performance, auch von den Steam-Rezensionen waren fast 40 Prozent negativ.

Auf X (ehemals Twitter) meldete sich nun Thomas Mahler, Creative Director des Soulslikes und CEO von Moon Studios und warb stark für das Modell Early Access für Spieleveröffentlichungen.

Aufhänger war dabei nicht konkrete Kritik an No Rest for the Wicked. Vielmehr richtet sich Mahler an Spieler, die ein Problem damit haben, wenn Studios den Weg des Early Access gehen, denen genug Mittel zur Verfügung stünden, um ihr Spiel auch ohne Verkauf einer unfertigen Version fertigzustellen.

Aus eigener Erfahrung: Nie im Leben könnten wir Wicked 1.0 herausbringen, ohne all die Daten zu sehen, die wir jetzt haben und ohne das Feedback der User, das wir kriegen. Und damit meine ich echte User, keine Fokustestgruppen. Selbst mit einem zwei- bis dreimal so großen Team wäre das nicht möglich, dafür ist das Produkt viel zu komplex, um das erwarten zu können.

Der Entwickler stellt einen Vergleich mit Dark Souls an: Damals habe FromSoftware ein auch als Box-Version vertriebenes Produkt unter Zeitdruck herausbringen müssen, sodass das erste Dark Souls teils unfertig wirkt. Hätte es damals schon so etwas wie Early Access gegeben, hätte sich demnach das bekannte Studio die zweite Hälfte genauer ansehen und zum Beispiel die in Lava versunkene Stadt Verlorenes Izalith aufpolieren können.

DLC oder Upgrades seien oft keine valide Alternative, führt er weiter aus:

Ein Spiel abzuliefern, ist stets extrem schwierig und stressig und in den meisten Fällen führt es zu drastischen Kompromissen, insbesondere wenn dein Produkt etwas Neues wagen will. Und wenn du nicht weißt, ob es okay ist, Features im Nachhinein hinzuzufügen, wirst du sie rauswerfen, bevor es auf den Markt kommt. Also auch wenn ihr die Idee von Early Access nicht mögt: Es ist ein Weg, der Entwicklern erlaubt, ein Produkt mit der Zeit wirklich zu perfektionieren. Also versucht bitte zu verstehen, dass Wert darin besteht.

Er prognostiziert außerdem, dass zukünftig immer mehr auf das Modell Early Access gesetzt werde, weil Spiele immer komplexer werden. An Sony und Nintendo gewandt sagt er, dass man nicht an Normen aus früheren Zeiten festhalten soll, die heute zu restriktiv seien. Auf PlayStation- und Switch-Konsolen gibt es anders als auf der Xbox keine Early-Access-Spiele.

Für No Rest for the Wicked ist Mahlers Fazit nach rund einer Woche, dass Early Access eine der besten Entscheidungen sei, die das Team hätte treffen können. In Bezug auf die Steam-Rezensionen schrieb der Moon-Studios-CEO bereits zwei Tage nach dem Launch (begleitet von Tränen lachenden Smileys): "In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, eine 58 zu einer 90 zu machen – HERAUSFORDERUNG ANGENOMMEN!" Momentan sind 73 Prozent der Nutzerwertungen für No Rest for the Wicked positiv.