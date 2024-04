PM: Super Monkey Ball Banana Rumble™ veröffentlicht aufregende Mehrspieler-Kampf-Modi (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Super Monkey Ball Banana Rumble™ veröffentlicht aufregende Mehrspieler-Kampf-Modi

– Bis zu 16 Spieler können ihrem inneren Affen mit Freunden und Familie freien Lauf lassen! –

IRVINE, Kalif. – 24. April 2024: Mach dich bereit für einen Haufen Affen-Unfug. SEGA® of America gab heute neue Details zu den Mehrspieler- und Kampf-Modi von Super Monkey Ball Banana Rumble™ bekannt. Mit lokalem und Online-Spiel sowie einer Vielzahl von unterhaltsamen Features geht es für Spieler richtig rund, wenn Super Monkey Ball Banana Rumble am 25. Juni 2024 für die Nintendo Switch™-Familie veröffentlicht wird.

Möge das Wettkugeln beginnen!

Bist du bereit, dich als Spitzenbanane durchzukämpfen? SEGA® liefert dir die ersten Details zum Affenspaß im Kampf-Modus von Banana Rumble!

Hier treten bis zu 2 Spieler lokal oder bis zu 16 Spieler online in fünf verschiedenen Modi gegeneinander an. Außerdem können Spieler in jeder Umgebung bis zu 15 Bots aktivieren (für insgesamt 16 Mitspieler), die sich am Wettkampf beteiligen!

Rennen

Fordere andere Spieler zu einem Wettrennen heraus und erreiche das Ziel vor ihnen – aber sei vorsichtig! Wenn du vom Level herunterfällst, setzt du das Rennen am letzten passierten Checkpoint wieder fort. Großer Spielspaß und spannende Hindernisse werden den Spielern alles abverlangen!

Bananenjagd

Das Ziel der Bananenjagd ist ganz einfach: Sammle so viele Bananen, wie du kannst! Achte auf die Bananenwolke, die plötzlich erscheint und haufenweise Bananenstauden herabregnen lässt. In den letzten 30 Sekunden des Wettkampfs wird die Fieberzeit aktiviert, und Bananenstauden erscheinen im ganzen Level. Versuche also, möglichst viele Punkte zu sammeln, bevor die Zeit abläuft!

Ka-BUMM!

Reiche die Bombe an deinen Gegner weiter und rolle so weit weg wie möglich! Wenn du am Ende einer Runde nicht im Besitz einer Bombe bist, wirst du mit Punkten belohnt. Wer nach fünf Runden die meisten Punkte hat, hat gewonnen!

Torfieber

In diesem teambasierten Modus musst du durch Tore rollen, um Punkte zu sammeln. Dabei musst du mit deinem Team zusammenarbeiten, um mehr Punkte zu sammeln als das gegnerische Team. Am Ende des Wettkampfs erhält jedes Team Punkte für jedes Tor, das seiner Teamfarbe entspricht. Zähle deine Bananen also nicht zu früh!

Robo-Schmetterer

Zerstöre die Bots! Zwei Teams treten gegeneinander an und zerschlagen riesige Roboter. Wie viel Schaden du den Robotern zufügst, hängt vom Gewicht deines Charakters ab und davon, wie schnell du dich bewegst. Das Team mit den meisten Punkten am Ende des Wettkampfs hat gewonnen!

Außerdem stoßen Spieler in jedem dieser Modi auf Objektkisten! Rollst du gegen eine, bekommst du eins von vielen verschiedenen Objekten. Dazu gehören Bananenschalen, die Charaktere ins Rutschen bringen, ein Schläger, mit dem du deinen Gegner wegstößt, eine Rakete, mit der du Gegner in die Luft jagen kannst sowie ein schwerer Ball, der alle verlangsamt, die er trifft. Es gibt sogar einzigartige Objekte für jeden Charakter, also halte die Augen offen!

Neben diesen kompetitiven Optionen ermöglicht es der Abenteuer-Modus von Super Monkey Ball Banana Rumble bis zu 4 Spielern, sich online oder lokal kooperativ zusammenzutun, und bietet Spielern somit noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam Spaß zu haben!

Merkmale von Super Monkey Ball Banana Rumble:

Super Monkey Ball Banana Rumble wird am 25. Juni 2024 für die Nintendo Switch™-Familie veröffentlicht.

