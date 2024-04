PM: Taktik-Rollenspiel-Hit The Last Spell erhält neue Herausforderungen und Inhalte im Dwarves of Runenberg-DLC, der heute für PC erscheint (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Taktik-Rollenspiel-Hit The Last Spell erhält neue Herausforderungen und Inhalte im Dwarves of Runenberg-DLC, der heute für PC erscheint

– Nach mehr als 400.000 verkauften Exemplaren und einer Nominierung bei den DICE Awards in der Kategorie Strategy/Simulation GOTY erhält das gefeierte Taktikspiel eine Fülle von Inhalten und eine intensive neue Herausforderung –

PARIS – 24. April 2024 – The Last Spell und seine gefeierten taktischen RPG-Schlachten gegen Schwärme des Bösen, die die Menschheit vernichten wollen, entwickeln sich heute mit der Ankunft von Dwarves of Runenberg weiter. Der neue DLC, der mit freundlicher Genehmigung von Publisher The Arcade Crew und Entwickler Ishtar Games auf PC ( Steam und GOG) erhältlich ist. Dwarves of Runenberg enthält eine neue Karte, führt Zwerge als spielbare Charakterklasse ein und fügt neue Waffen sowie zusätzliche Herausforderungen hinzu – alles für 7,99 Euro, während ein separates, für alle Spieler und Spielerinnen kostenloses Update weitere Verbesserungen bringt.

Dwarves of Runenberg fügt eine neue Karte in der Stadt Runenberg hinzu, auf der zerstörbare, explosive Kristalle und Mob-spawnende Statuen selbst die renommiertesten Taktiker von The Last Spell herausfordern werden. Der DLC führt außerdem eine spielbare Zwergen-Charakterklasse und ein System zur Vergabe von Perks ein, das an die Rasse jedes Kriegers gebunden ist- Dazu gibt es drei Waffentypen, die mit ihren eigenen, unverwechselbaren Fähigkeiten verbunden sind. Die Dwarves of Runenberg bieten erfrischend alternative strategische Ansätze für die äußerst lohnenden Kämpfe gegen Scharen von Monstern in The Last Spell.

Unabhängig davon wurde für The Last Spell zusätzlich ein kostenloses Inhaltsupdate veröffentlicht, das ein neues System zur Überarbeitung des Waffenpools, über 20 neue Perks und Schmuckstücke sowie Fehlerbehebungen für alle Besitzer des PC-Hauptspiels bietet, unabhängig davon, ob man Dwarves of Runenberg gekauft hat oder nicht.

The Last Spell kombiniert rundenbasierte Kämpfe, prozedural generierte Gegnerformationen und Ausrüstungsverstecke, riesige Feindarmeen, die an Musou-Spiele erinnern – und Roguelite-Elemente, um eine einzigartige und sehr gut spielbare Herausforderung zu bieten. Die vielversprechendsten Verteidiger des Hafens werden lernen, Nachteile und die rohe Gewalt der bestialischen Horden zu überwinden und in spannenden Kämpfen, die von einem pulsierenden Progressive-Metal-Soundtrack noch verstärkt werden, neue Fähigkeiten und Strategien zu erlernen. Den brutalen (aber stets fairen) Angriff von The Last Spell zu überleben, grenzt an ein Wunder, aber mit der gleichen Intelligenz wie die der Verteidiger kann die letzte Zuflucht der Menschheit vielleicht doch noch überleben.

Spieler und Spielerinnen können sich dem Krieg gegen den Untergang der Menschheit anschließen – The Last Spell, die neue Erweiterung und das kostenlose Update sind jetzt erhältlich. Wer den teuflischen Mob von The Last Spell und seine unerbittlichen Bedrohungen im Auge behalten will, der kann sich dem Discord von Ishtar Games anschließen und @TheArcadeCrew und @ishtar_games auf X folgen.

Über the Arcade Crew

The Arcade Crew, mit Sitz in Paris, ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von fantastischen Originalspielen mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen, um eine Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt zur Crew aufnehmen – außerdem kann man ihr unter @thearcadecrew auf Twitter folgen.

Über Ishtar Games

Ishtar Games ist ein französisches Entwicklungsstudio, das die “Dead in”-Reihe entwickelt hat. Momentan arbeitet das Team an The Last Spell.