PM: Stellar Blade: Tipps & Tricks zum herausfordernden Kampfsystem (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der neueste PS5-Exklusivtitel erscheint am 26. April! Ab Freitag könnt ihr in Stellar Blade mit der Kriegerin Eve die Erde retten. Um euch den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, bringen wir euch das Kampfsystem etwas näher und liefern wertvolle Tipps..

Erst einmal ein kurzer Überblick der Steuerung:

X – springen

Quadrat – leichter Angriff

Dreieck – schwerer Angriff

Kreis – ausweichen

L1-Taste – blocken

Durch Kombinationen aus Kreis, L1 und dem linken Analog-Stick könnt ihr gegnerische Angriffe auf verschiedene Arten kontern. Meist wird solch eine Möglichkeit durch aufleuchtende Farben am Gegner oder an Eves Schwert signalisiert. Achtet darauf!

So simpel die Grundlagen sind, so komplex ist das Fähigkeiten-Set von Eve. Euch steht nämlich ein umfangreicher Fähigkeitenbaum zur Verfügung, über den sich zahlreiche Skills freischalten lassen.

Des Weiteren könnt ihr unter verschiedenen Modifikationen auswählen. Diese Ausrüstungsteile verbessern bestimmte Fähigkeiten im Kampf. Ruft Equipment auf, um verfügbare Mods einzusetzen. Für mehr Slots müsst ihr Omnibolzen sammeln, die in der Spielwelt versteckt sind.

Eve kann dank des Skilltrees also eine Reihe an verschiedenen Fähigkeiten erlernen, um sich für immer stärkere Gegner zu wappnen. Doch was lernt ihr zuerst? Für den Anfang sind die vier Zusetzen-Kombinationen am wichtigsten, die ihr schnellstens freischalten solltet. Prägt euch anschließend die Tastenkombinationen ein:

Zusetzen 1: Quadrat -> Dreieck -> Dreieck -> Dreieck

Zusetzen 2: Quadrat -> Quadrat -> Dreieck -> Dreieck

Zusetzen 3: Quadrat -> Dreieck -> Quadrat -> Dreieck

Zusetzen 4: Quadrat -> Quadrat -> Quadrat -> Dreieck -> Dreieck

Direkt danach solltet ihr euch den Offensive-Kombinationen widmen. Alle davon beginnen mit der Dreieck-Taste. Die Tastenkombinationen lauten wie folgt:

Offensive 1: Dreieck -> Dreieck -> Dreieck

Offensive 2: Dreieck -> Quadrat -> Quadrat -> Dreieck

Offensive 3: Dreieck -> Quadrat -> Quadrat halten -> Dreieck

Offensive 4: Dreieck -> Quadrat -> Dreieck -> Quadrat -> Dreieck

Der Trainingsmodus ist die ideale Möglichkeit, neue kämpferische Fähigkeiten zu verinnerlichen. Ohne Risiko könnt ihr hier eure Skills ausprobieren und dadurch ein besserer Kämpfer werden. Geht im Fähigkeitenbaum einfach auf die gewünschte Fähigkeit und ruft darüber das Training auf.

Versucht nicht, gleich als Einsteiger das Parieren zu meistern. Hierfür benötigt ihr etwas Erfahrung und müsst ein Gefühl für das richtige Timing entwickeln. Konzentriert euch also lieber auf das Blocken. Dabei könnt ihr nur wenig falsch machen. Es ist natürlich nicht so elegant wie Parieren, dafür kassiert ihr keinen unnötigen Schaden.

Nicht nur eure Lebensleiste solltet ihr immer im Blick haben. Achtet auch auf die oberhalb platzierte Beta-Leiste, die sich durch erfolgreiche Attacken und perfekte Paraden füllt. Unterhalb der Lebenspunkte befindet sich wiederum die Schild-Anzeige, die durch erlittene Treffer leerer wird. Bekommt ihr eine Zeit lang keinen Schaden ab, füllt sich die Anzeige wiederum.

Langsam aber sicher solltet ihr euch natürlich ans Parieren heranwagen. Drückt dafür im richtigen Moment vor einer Attacke die L1-Taste. Es ist eine wichtige Fähigkeit, mit der ihr Gegner ins Taumeln bringt und einen mächtigen Vergeltungsschlag ausführen könnt.

Beim Parieren müsst ihr immer ein wenig ausprobieren. Habt im Kopf, dass bei jedem Feind ein anderes Timing notwendig ist. Zudem lässt sich nicht jede Art von Angriff parieren. Daher seid ihr in manchen Fällen gezwungen auszuweichen.

Eine erfolgreiche Parade wird durch einen visuellen Effekt veranschaulicht. Zudem ertönt ein Geräusch aus dem DualSense-Lautsprecher.

Ein Vorteil des Parierens: Eure BE-Anzeige füllt sich auf, während gleichzeitig die gelbe Anzeige des Gegners (ganz unten in der Gesundheitsanzeige) sinkt. Ist diese Anzeige aufgebraucht, gerät der Feind ins Taumeln, woraufhin ihr mit Dreieck einen kraftvollen Angriff ausführen könnt.

Egal, ob ihr gegen mehrere Feinde auf einmal oder einen Bossgegner kämpft: Schafft euch zwischendurch immer wieder etwas Raum, um die Übersicht zu bewahren und Zeit zum Heilen zu haben. Nutzt dafür den Sprint, der sich durch Drücken der L3-Taste auslösen lässt. Müsst ihr vorher noch ausweichen, dann haltet die Kreis-Taste gedrückt. Dadurch weicht Eve erst aus, bevor sie in den Sprint übergeht.

Wenn ein Bossgegner eine Spezialattacke ausführt, solltet ihr schnellstmöglich einen Beta Skill ausführen. Diese Fähigkeiten sind stark genug, um solche Angriffe zu unterbrechen. Ihr schaltet solche Skills über den Fähigkeitenbaum frei. Greift Gegner an, um eure Beta-Energie aufzuladen!

Was für spektakuläre Attacken ihr ausführen könnt, zeigt dieses kurze Video:

Weicht ihr einem Angriff genau im richtigen Moment aus, lädt sich eure Burst-Energie auf. Ist die Leiste voll, könnt ihr coole Moves ausführen, wovon ihr ein paar im folgenden Clip seht:

Gerade, wenn ihr ein Gebäude betretet, werdet ihr oft aus dem Nichts angegriffen. In verwinkelten Umgebungen verstecken sich nämlich gerne hinterlistige Kreaturen, die den Überraschungseffekt für sich nutzen. Solche Situationen könnt ihr jedoch einfach vermeiden, indem ihr die Scan-Funktion nutzt! Haltet dafür kurz das Touchpad gedrückt. Ihr könnt nun durch Wände sehen, wo sich eure nächsten Gegner befinden.

Noch ein Tipp: In den Optionen findet ihr eine Einstellung, durch die ihr hinterlassene Gegenstände und Items der besiegten Gegner automatisch einsammelt. Aktiviert sie! Ansonsten seid ihr gezwungen, ständig die R2-Taste zu drücken. Und gerade herumliegende Währung übersieht man ziemlich leicht.

Was solltet ihr sonst noch vor dem Release wissen? Das erfahrt ihr im unterhalb eingebundenen PlayStation-Video.

Ihr seid unsicher und habt die Demo noch nicht gespielt? Dann ladet sie euch jetzt aus dem PlayStation Store herunter. 60 – 90 Minuten lang dürft ihr hier in Eves Abenteuer hineinschnuppern. Verschafft euch selbst einen Eindruck von der innovativen Spielmechanik, den herausfordernden Kämpfen und der atemberaubenden Welt.

Stellar Blade™ Demo

Darum dreht sich die Story: Ihr begleitet Eve, ein Mitglied des 7. Landetrupps, die sich auf eine gefährliche Mission begibt. Sie muss die Erde zurückzuerobern und dafür die mächtigen Naytibas besiegen.

Erkundet in diesem spannenden Sci-Fi-Action-Adventure die Ruinen einer zerstörten Zivilisation und deckt dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit auf. Vielleicht habt ihr schon die Demo von Stellar Blade gespielt und einen ersten Eindruck von der innovativen Spielmechanik, den herausfordernden Kämpfen und der atemberaubenden Welt bekommen.