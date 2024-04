PM: CRUNCHYROLL KÜNDIGT NEUE MANGA-VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR OKTOBER BIS FEBRUAR 2024 AN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

CRUNCHYROLL KÜNDIGT NEUE MANGA-VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR OKTOBER BIS FEBRUAR 2024 AN

– Nachfolgend gibt es alle Details zu den nächsten Manga-Neuerscheinungen, die im Herbst und Winter im Buchhandel erhältlich sein werden: Magilumiere Inc., Total in dich verschossen, Hokkaido Gals Are Super Adorable!, Yumeochi – Dreaming of Falling for You und Spy x Family – Operation Ausmalen. –

Magilumiere Inc.

Sekka Iwata, Yu Aoki

Immer wieder erscheinen gruselige Monster und nur zauberhafte Magical Girls können sie bekämpfen – typisch Magical Girl-Manga? Nein! Sekka Iwata und Yu Aoki interpretieren das altbekannte Genre völlig neu und wurden dafür nicht nur hochgelobt, sondern 2022 auch für einen Next Manga Award nominiert.

Nach einer Reihe erfolgloser Bewerbungen ist die Uni-Absolventin Kana resigniert und ziellos wie nie zuvor, da gerät sie während eines Vorstellungsgespräches in einen Kampf zwischen dem Magical Girl Hitomi und einem Monster – und wird vom Fleck weg von Hitomis Arbeitgeber, dem Start-Up Magilumiere Inc., angeheuert. Fortan kämpft sie an Hitomis Seite gegen das Böse (und allerhand Merkwürdigkeiten im Berufsalltag …).

Infos

KABUSHIKIGAISHA MAGILUMIERE © 2021 by Sekka Iwata, Yu Aoki/SHUEISHA Inc.

Total in dich verschossen

Sukeyama

In Total in dich verschossen können Boys-Love-Fans sich auf eine gefühlvolle Mischung aus Romanze und Sport-Drama freuen. Der Einzelband folgt den Schülern Yu und Hajime in die Welt des traditionellen japanischen Bogenschießens, dem Kyudo. Während Yu mit sich hadert, setzt Hajime alles daran, ihn und sein Talent für den Kyudo-Klub der Schule zu gewinnen – aber dieser Weg führt unweigerlich über Yus Herz. Mit viel Liebe zum Detail spannt Mangaka Sukeyama in ihrem Deutschlanddebüt erfolgreich den Bogen zwischen den Herausforderungen des Sports und den Wirrungen der ersten Liebe.

Infos

© Sukeyama / libre

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Kai Ikada

Sie ist laut, schrill, anhänglich und tollpatschig! Minami ist mit ihren blondierten Haaren und den glitzernden Fingernägeln überhaupt nicht das, was sich der 16-jährige Tsubasa vorstellt, wenn er an eine feste Freundin denkt. Trotzdem wickelt sie ihn ab seinem ersten Tag im kalten Hokkaido um den Finger und zeigt ihm Land und Leute, sodass ihm nicht nur seine neue Heimat, sondern auch die Mädchen in Hokkaido schnell ans Herz wachsen.

Hokkaido Gals Are Super Adorable! ist das, was man von einem sexy Comedy-Manga erwartet und ein bisschen mehr. Denn die Mädchen, die Tsubasa kennenlernt, haben Herz und Verstand und sind einfach liebenswert. So bringen Minami und Co. unsere Herzen nicht nur durch ihre Freizügigkeit zum Höherschlagen, nein, sie nehmen uns mit auf eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle!

Der Anime wurde auf Crunchyroll ausgestrahlt.

Infos

DOSANKO GAL WA NAMARA MENKOI © 2019 by Kai Ikada/SHUEISHA Inc.

Yumeochi – Dreaming of Falling for You

Ryouma Kitada

Tsutomu hat das Gefühl, in seinem Leben bisher zu viel verpasst zu haben. Vor allem, was seine Erfahrung mit Frauen angeht! Dank eines mysteriösen Mangas bekommt er die Chance, wenigstens in seinen Träumen versäumte Chancen nachzuholen – und zwar zurückversetzt in seine Schulzeit. Doch welche Auswirkung könnte das auf sein wahres Leben haben? Und gibt es vielleicht noch weitere Traumreisende? Ryouma Kitada schenkt Ecchi-Fans humorvolle Unterhaltung mit einem erotischen Augenzwinkern.

Infos

YUMEOCHI~YUME DE BOKURA WA KOI NI OCHIRU~ © 2023 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc.

Spy x Family – Operation Ausmalen

Tatsuya Endo

Pünktlich zu Weihnachten bringen wir das perfekte Geschenk für große und kleine Fans der berühmtesten Manga- und Anime-Familie in die Buchläden und Comicshops: Ein 40-seitiges Malbuch voll mit den hübschesten Illustrationen der Serie, die Loid, Yor und Anya in spannenden Actionszenen, in ihrem idyllischen Familienleben und in den absurdesten Outfits zeigen.

Spy x Family ist eine actiongeladene Komödie über eine Fake-Familie, die aus einem Super-Spion, einer Profi-Killerin und einer Telepathin besteht. In Deutschland hat der Manga sofort eingeschlagen, seit aber auch noch der dazugehörige Anime bei Crunchyroll läuft, haben sich die Verkäufe vervielfacht.

Infos

SPY×FAMILY OPERATION IRONURI ©️ 2023 by Tatsuya Endo/SHUEISHA Inc.

Über Crunchyroll

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf fast 15 Plattformen verfügbar, darunter die meisten Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.