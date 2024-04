PM: Helldivers 2: Die besten Waffen, Taktikausrüstungen und Panzerungen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Kampf für die Demokratie in Helldivers 2 bleibt nicht unbelohnt: Indem ihr euch Ingame-Währung verdient, könnt ihr schrittweise neue Waffen und Ausrüstungsteile freischalten. Mit der Zeit staut sich dadurch in eurem Raumschiff jede Menge Equipment an. Ihr habt dann die Qual der Wahl und müsst vor eurer nächsten Mission entscheiden, was ihr ausrüstet.

Bei dieser Entscheidung möchten wir euch unter die Arme greifen! In den nachfolgenden Zeilen verraten wir euch, welche Waffen und Ausrüstungen besonders effektiv im Kampf gegen die Terminiden sowie die Roboter sind.

Kämpft ihr auf eurer bevorstehenden Mission gegen die Bugs, dann ist die Schrotflinte SG-225IE-Brand-Breaker eine hervorragende Wahl. Wegen des Brandschadens ist sie im Kampf gegen die Insekten besonders effektiv.

Eine noch bessere Schrotflinte kriegt ihr mit der SG-225-Breaker. Damit schießt ihr vollautomatisch und profitiert von einer hohen Feuerrate. Gegnermassen lassen sich damit gut kontrollieren.

Greift ihr lieber zur Maschinenpistole, solltet ihr die MP-98-Knight einmal ausprobieren. Sie schießt extrem schnell und lässt sich außerdem einhändig bedienen.

Wie sieht es bei den Sturmgewehren aus? Tatsächlich ist die Startwaffe AR-23 Liberator zu empfehlen. Schaden, Reichweite und Munitionskapazität sind absolut in Ordnung.

Wer gerne auf weite Distanz kämpft, sucht sicherlich nach einem starken

Präzisionsgewehr. Lohnenswert wäre das R-63CS-Scharfschützen-Diligence. Leichte Panzer könnt ihr damit problemlos durchdringen.

Müsst ihr in der nächsten Mission gegen die schießwütigen Automatons antreten, raten wir zur PLAS-1-Schmorer. Mit dieser energiebasierten Waffe könnt ihr viele Standard-Roboter mit nur einem einzigen Schuss ausschalten! Doch auch gepanzerte Feinde lassen sich ohne größere Probleme besiegen.

Bei den Sekundärwaffen ist unter anderem der Revolver P-4-Senator empfehlenswert. Ihr habt damit als Alternative eine Einhandwaffe, die mächtig Schaden verteilt. Wer lieber automatische Schießeisen bevorzugt, ist mit dem P-19-Redeemer besser ausgestattet.

Eine weitere starke Waffe kam erst vor kurzem durch die Kriegsanleihe “Demokratische Detonation” hinzu. Gemeint ist die R-36-Berster. Es ist ein Repetiergewehr, das halbautomatisch explosive Geschosse verschießt. Dadurch verursacht ihr reichlich Schaden in der unmittelbaren Umgebung. Selbst die gefürchteten Stürmer lassen sich damit schnell ausschalten, falls ihr präzise seid und den Mund trefft. Vor allem auf größere Entfernung seid ihr mit dieser Waffe fast unschlagbar!

Was die neue Kriegsanleihe sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Wie ihr wisst unterteilen sich die Taktikausrüstung in drei Bereiche. Gehen wir hiermit alle davon durch, um euch unsere Favoriten vorzustellen:

Offensiv

Adler-Luftschlag: Ein “Bombensperrfeuer”, das eine fette Explosion verursacht. Es dauert nur drei Sekunden, bis der Luftschlag ausgeführt wird. Ein klares Ziel müsst ihr nicht bestimmen. Stattdessen führt ihr diesen Befehl aus, wenn ihr eine größere Horde an Gegnern ausschalten wollt. Gebäude lassen sich damit ebenfalls zerstören.

Adler-Streubombe: Für Gebäude zwar ungeeignet, dafür erfasst ihr dank der hohen Reichweite enorm viele Gegner. Kann ganze viermal angewendet werden, bis Nachladen notwendig ist.

Adler – 500-KG-Bombe: Die perfekte Waffe, um besonders große Feinde zu eliminieren. Für viele Gegner auf einem Fleck ist sie wiederum nicht geeignet. Um diese Bombe freizuschalten, müsst ihr zuerst Level 15 erreichen.

Defensiv

A/MLS-4X-Raketengeschütz: Große und gepanzerte Feinde lassen sich damit effektiv bekämpfen. Stellt also dieses Geschütz auf, um euch in Ruhe dem Kleinkram zu widmen.

Automatisches Kanonengeschütz: Beschießt eure Feinde über große Distanzen und teilt hohen Schaden aus.

A/M-23-EMS-Mörsergeschütz: Stürmt eine gegnerische Truppe auf euch zu, hilft euch das Geschütz weiter. Damit verlangsamt ihr die Anzahl der Feinde und könnt sie einfacher kontrollieren. Zudem killt ihr im Gegensatz zum Mörsergeschütz nicht gleich eure Teammates, wenn mal ein paar Schuss daneben gehen.

Vorrat

Stalwart: Dieses Maschinengewehr hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Standard-MG. Und zwar müsst ihr während des Nachladens nicht stehen bleiben, wodurch ihr euch nicht erst in Sicherheit bringen müsst.

Railgun: Mit dieser Monster-Waffe müsst ihr keine Angst mehr vor Stürmern und anderen gepanzerten Gegnern haben. Ladet euren Schuss auf und teilt anschließend mächtig Schaden aus. Allerdings könnt ihr die Railgun erst ab Level 20 freischalten.

SH-32-Schildgenerator-Rucksack: Die Feuerkraft der Roboter kann schnell euren Bildschirmtod bedeuten. Um ihren Projektilen zu widerstehen, könnt ihr mit diesem Rucksack ein Schild erzeugen, das euch für bestimmte Zeit schützt.

Natürlich gibt es noch andere Taktikausrüstungen, die ähnlich gut oder für bestimmte Missionen sogar besser sind. Probiert ein wenig aus und schaut, was euch persönlich am meisten Spaß macht. Mit den oben genannten Stratagems seid ihr jedenfalls immer top ausgerüstet.

Das Ausrüstungssystem von “Helldivers 2” ist an sich simpel: Ihr verfügt über eine Panzerung, einen Helm und einen Umhang. Letzteres ist rein kosmetisch, und auch die Helme besitzen bis auf zwei Exemplare keinerlei Werte.

Somit konzentrieren wir uns auf die Panzerungen, die sich in drei Kategorien unterteilen:

Schwere Panzerung

Wollt ihr als Tank agieren, solltet ihr eine schwere Panzerung nehmen. Damit könnt ihr enorm viel Schaden einstecken, büßt dafür aber an Geschwindigkeit ein.

Mittlere Panzerung

Die Balance zwischen Lebenspunkten und Mobilität. Ihr könnt den Schwerpunkt allerdings leicht verlagern.

Leichte Panzerung

Legt ihr großen Wert auf eure Mobilität, seid ihr hiermit bestens bedient. Ihr könnt dank dieser Panzerung schnell rennen und profitiert zudem von einer hohen Ausdauer-Regeneration.

Über 70 Ausrüstungen sind Bestandteil des Shooters. Da verliert man schnell mal den Überblick. Also welche davon sind besonders nützlich? Ein paar besonders starke Rüstungen nennen wir euch nachfolgend.

CM-21-Graben-Sanitäter (Leichte Panzerung): Seid ihr mobil unterwegs, dann versucht es mal hiermit. Ihr könnt gegnerischen Horden damit ohne größere Probleme entkommen. Außerdem habt ihr den Bonus “Medikit”, der euch zwei weitere Spritzen gewährt und die Effektdauer des Heilens erhöht.

Bahnbrechender Kundschafter SC-30 (Leichte Panzerung): Diese Rüstung ist perfekt geeignet, wenn ihr gern durch die Gegend schleicht. Ihr werdet seltener entdeckt und seht bei Markierungen ständig einen Radarscan, durch den ihr nahende Gegner sofort sichten könnt.

B-24-Vollstrecker (Mittlere Panzerung): Perfekt für Allrounder. Bietet euch eine hohe Resistenz gegen Explosionen und noch einen verringerten Rückstoß beim Hocken und Liegen.

CM-09-Knochenbrecher (mittlere Panzerung): Eine weitere ausgeglichene Rüstung. Auch hier habt ihr den hilfreichen Panzerungsboni “Medikit”, was euch dabei hilft, länger am Leben zu bleiben.

FS-51-Fürchtenichts (Schwere Panzerung): Ein fetter Panzer für euren Helldiver! Zusätzlich könnt ihr weiter werfen und habt stabilere Beine, wodurch ihr seltener ins Taumeln geratet.

B-27 Verstärker-Kommando (Schwere Panzerung): Wegen des Panzerungsbonus “Extra-Polsterung” habt ihr die dickste Panzerung im ganzen Spiel! Sogar Stürmer-Angriffe überlebt ihr damit.

All diese Ausrüstungen könnt ihr entweder im Über-Store oder im Kriegsanleihenfortschritt freischalten. Wie ihr euch für das Equipment ausreichend Über-Credits und Medaillen verdient, erklären wir euch in einem zukünftigen Artikel!

Die stärksten Waffen, Taktikausrüstungen und Panzerungen: Ihr wisst jetzt, wie ihr euch für euren Demokratie-Einsatz optimal ausrüsten könnt. Weder die Insektenhorden noch die Killer-Roboter können euch damit etwas anhaben!