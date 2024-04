PM: Final Fantasy XVI The Rising Tide: Erkundet einen verborgenen Kontinent und stellt euch der Esper Leviathan (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gut ein Jahr nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI ist mit The Rising Tide, zu deutsch Strom der Gezeiten, der zweite und letzte Zusatzinhalt für das epische Abenteuer auf Valisthea erschienen. Wenn ihr den ersten DLC Echoes of the Fallen noch nicht gespielt habt, dann lasst euch die spannende Mission rund um das düstere Geheimnis der Dämmerungskristalle nicht entgehen. Die Zusatzinhalte könnt ihr einzeln kaufen oder ihr holt euch gleich den Erweiterungspass mit beiden DLCs. Was euch in Echoes of the Fallen erwartet, haben wir euch in einem eigenen Blogpost ausführlich vorgestellt.

Bevor ihr euch mit Clive Rosfield, seinem Bruder Joshua, Kindheitsfreundin Jill Warrick und natürlich eurem treuen Wolfshund Torgal auf die Reise machen könnt, müsst ihr im Hauptspiel noch vor der finalen Schlacht stehen. Habt ihr auf der Weltkarte euer Versteck Ursprung freigeschaltet und die Nebenaufträge Blumen für ein Lächeln sowie Wo ein Wille ist … erfolgreich abgeschlossen, erwartet euch in Clives privatem Zimmer ein Brief von einem unbekannten Absender mit einer mysteriösen Bitte.

Der Dominus der Esper Leviathan muss gerettet werden und der berüchtigte Geächtete Clive ist genau der Richtige für diese heikle Aufgabe. Clive und seine Freunde lassen sich die Chance nicht entgehen, den Aufenthaltsort des verschollen geglaubten Herrn des Wassers herauszufinden und nehmen den Auftrag Strom der Gezeiten gerne an.

Bevor ihr euch aber auf den Weg macht, den mysteriösen Absender zu treffen, holt ihr euch im Systemmenü unter Einlösbare Gegenstände eure Boni ab: die Notenrollen Torn from the Heavens und Through the Maelstrom für das Orchestrion sowie das Schwert Curtana, eine der sagenumwobenen Reliktwaffen aus Final Fantasy XIV.

Bild: Curtana.jpg

Habt ihr den ersten Zusatzinhalt gespielt, besitzt ihr mit der Omega-Waffe bereits ein besseres Schwert mit erheblich höheren Werten. Wollt ihr aber auf das schicke Aussehen von Curtana nicht verzichten, besucht den nächsten Arete-Stein und verändert unter dem Menüpunkt Aussehen die Optik eurer aktuellen Waffe.

Schon bald trefft ihr mit Shula die Absenderin des Briefes. Die Anführerin der Kinder des Wassers lebt mit ihrem Volk unerkannt hinter dem Schimmer, einer Kuppel aus Äther, die ihre Heimat Mysidia im Norden Valistheas vor den Blicken der Außenwelt schützt. Die Kinder des Wassers scheuen den Kontakt zu anderen Menschen, sind aber auf Hilfe angewiesen, als die Esper Leviathan nach hundert Jahren aus ihrem Schlummer erwacht.

Mehr zu der spannenden und sehr emotionalen Geschichte möchten wir auf keinen Fall verraten. Macht euch aber auf einige Überraschungen gefasst, wenn ihr das schreckliche Geheimnis der Vorfahren der Kinder des Wassers und ihres Dominus Waleas aufdeckt.

In der Zuflucht, dem Dorf der Kinder des Wassers, erwarten euch eine ganze Reihe spannender Nebenmissionen, in denen ihr mehr über die Kultur und Geschichte des Volkes erfahrt, euch gefährlichen Bedrohungen stellen müsst und zum Lohn wertvolle Belohnungen erhaltet. Dabei trefft ihr auf mächtige Kreaturen wie den Hreidmar, den Wächter der Zeit oder auch den König der Tomberrys mit seinem riesigen Messer.

Ihr erhaltet schon früh ein Stück der Essenz von Leviathan und damit die Macht des Wassers. Rüstet euch am besten direkt mit der neuen Magieausrichtung aus, denn die Esper-Fähigkeiten Kreuzdünung, Schlangenruf oder der vernichtende Tidenstrahl werden euch gegen die starken Monster und Zwischenbosse gute Dienste leisten. Ihr bekommt es in The Rising Tide mit vielen mächtigen Gegnern zu tun, die Clive und seine Freunde vor eine echte Herausforderung stellen. Nutzt jede Gelegenheit, um euren Helden mit besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu versorgen und sammelt Erfahrungspunkte, damit ihr schnell das neue Maximallevel 60 erreicht.

Eine der vielen Nebenaufgaben schaltet die vier Ringe der Macht frei, die eure Leviathan-Fähigkeiten zusätzlich verbessern. Bevor der Schmied euch die magischen Schmuckstücke anfertigen kann, benötigt ihr Aquamarine, die gut in der Welt versteckt sind. Schaut euch die Beschreibung der Accessoires genau an, dort findet ihr einen Hinweis, an welchem Ort ihr suchen müsst.

Wenn ihr euch einem Fundort nähert, fängt der DualSense Edge Controller an zu vibrieren und ihr seht ein grünliches, pulsierendes Leuchten. Die Steine scheinen den Monstern übrigens zu schmecken, denn ihr findet sie auch in den Mägen der Kreaturen, also achtet besonders auf eine blinkende Aura der Gegner.

Habt ihr die zähen Minibosse besiegt und die abwechslungsreiche Umgebung mit dichten Wäldern und labyrinthartigen Tempelruinen erkundet, steht euch die ultimative Herausforderung bevor, wenn Clives Esper Ifrit der riesigen Wasserschlange Leviathan gegenübersteht. Macht euch bereit für einen epischen Kampf der Giganten, der euch alles abverlangen wird, denn Leviathan verfügt über verheerende Angriffe.

Habt ihr den spektakulären und gewohnt atemberaubend inszenierten Bosskampf überstanden, gibt es noch mehr zu tun. Es stehen dann weitere Nebenmissionen zur Verfügung, die ihr unbedingt noch erledigen solltet, wenn ihr Geschichte komplett abschließen möchtet.