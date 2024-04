Ex-Starcraft-Entwickler teasern sehr zugängliches Echtzeit-Strategie-Spiel an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Uncapped Games ist ein Studio, das von Warcraft- und Starcraft-Veteranen von Blizzard sowie ehemaligen Mitarbeitern von Relic Entertainment (Dawn of War, Company of Heroes) gegründet wurde. Dort ist also viel Echtzeit-Strategie-Know-How versammelt und zu dem Genre soll auch das Debüt des Studios gehören.

In einem neuen Vorstellungsvideo (vom Noclip-Gründer Danny O'Dwyer) verspricht das zu Tencent gehörende Studio nichts Geringeres als einen Paradigmenwechsel im Genre. Studio-Chef David Kim (ehemals Multiplayer Lead bei Starcraft 2) führte gegenüber PC Gamer die Pläne seines Studios aus: Für Kim haben sich Studios im RTS-Gerne zu sehr auf Expertenspielweisen fokussiert – zum Nachteil für die Spielerbasis. Das illustriert er mit der Metapher, dass es in Echtzeit-Strategie-Spielen inzwischen darum gehe, ein Klavier so schnell und effizient wie möglich zu spielen. Der Fokus auf Geschwindigkeit und Präzision der Profis habe dazu geführt, dass Echtzeitstrategie-Studios ihre Kern-Gameplay übermäßig kompliziert gestalten und damit eigentlich an Strategie interessierte Spieler abschrecken.

Das soll sich in einer großen Zugänglichkeit beim ersten Titel des Studios niederschlagen: "Die Aussage hat nie gestimmt – dass [RTS-Spiele] leicht zu lernen, aber schwer zu meistern sind. Wir wollen nun wirklich auf 'leicht zu lernen' abzielen." Die Zahl an "anstrengenden Klicks" die nötig sind, bis man die eigentliche Spielerfahrung genießen kann, soll demnach möglichst reduziert werden.

Ob sich das Ergebnis auch zugänglich präsentieren kann, werden wir im am 7. Juni 2024 sehen, dann wird das erste Spiel von Uncapped Games im Zuge des Summer Games Fest angekündigt.