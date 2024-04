Free Stars: Nachfolger zu Star Control 2 auf Kickstarter erfolgreich

PC

Vor über 30 Jahren erschien das Weltraumabenteuer Star Control 2 - The Ur-Quan Masters des Entwicklerstudios Toys for Bob. Mittlerweile gilt es als Kultspiel und eines der einflussreichsten Spiele der DOS-Ära. Im Februar dieses Jahres wurde es unter dem Namen Free Stars - The Ur-Quan Masters kostenlos auf Steam veröffentlicht. Verantwortlich für die Veröffentlichung sind keine Geringeren als die ursprünglichen Entwickler Paul Reiche III und Fred Ford. Diese haben vor einigen Jahren das von ihnen gegründete Studio Toys for Bob verlassen, um unter dem Namen Pistol Shrimp Games an einem Nachfolger zu Star Control 2 zu arbeiten. Zu diesem Zweck haben sie eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die bereits nach wenigen Tagen ihr Ziel weit übertroffen hat.

Bei noch 25 verbleibenden Tagen steht die Kampagne aktuell bei über 330.000 Dollar. 100.000 Dollar waren das Minimalziel, die Stretch Goals reichen bis zu 4,4 Millionen Dollar. Unter dem Namen Free Stars - Children of Infinity soll ein originalgetreuer Nachfolger entwickelt werden, dem man die Retro-Ästhetik der 90er Jahre deutlich ansieht. Wie der Vorgänger bietet auch Children of Infinity eine offene Welt, in der ihr als Spieler Raumschiffe steuern, Ressourcen sammeln, auf fremden Planeten landen und mit verschiedenen außerirdischen Rassen interagieren können. Ein Online-Koop-Modus ist ebenfalls in Planung. Einen Trailer des Spiels findet ihr am Ende der News.

Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit mit Stardock, dem Unternehmen das 2013 die Rechte an der Star Control-Reihe aus der Konkursmasse von Atari gekauft und mit Star Control Origins einen Nachfolger veröffentlicht hat. Rechtlich kompliziert wurde die Situation dadurch, dass Stardock zwar die Rechte an der Marke besitzt, nicht aber an der Lore der Serie. Die Rechte daran liegen weiterhin bei Reiche und Ford. Im Jahr 2018 wurde eine Einigung erzielt, die besagt, dass Stardock weiterhin die ersten beiden Teile der Serie vertreiben und den Namen Star Control verwenden darf. Für neu entwickelte Star Control-Spiele dürfen jedoch keine Alienrassen aus den ersten beiden Teilen verwendet werden. Im Gegenzug müssen Reiche und Ford auf die Verwendung des Namens Star Control verzichten. Außerdem muss Stardock-CEO Brad Wardell jährlich eine nicht öffentlich bekannte Menge Honig aus eigener Produktion an Reiche und Ford abgeben.