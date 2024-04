LNC24: Letzte Infos zum GG/RG-Stand und eure Fragen an René Meyer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am kommenden Wochenende ist es so weit und der erste offizielle GamersGlobal-/Retro-Gamer-Messestand wird am 27.4.2024 ab 14:00 Uhr auf der Langen Nacht der Computerspiele (LNC) in Leipzig gastieren.

Die GG-User Hermann Nasenweier, Green Yoshi, Nilfraß und RoT werden die Standbetreuung sicherstellen, ausgestattet mit Material aus der Putzbrunner Redaktion. T0B1 wird für eine Zeit lang eine schmucke Bartop-Arcade-Maschine zur Verfügung stellen. Was euch und andere Besucher unter anderem am GG/RG-LNC-Stand erwartet könnt ihr in der folgenden Auflistung entdecken:

Auf dem eben bereits erwähnten Arcade-Gerät von T0B1 wird der DDR-Polyplay-Arcade-Automat emuliert werden und anspielbar sein.



Auf zwei Laptops werden für Besucher die Website der Retro Gamer sowie die GamersGlobal-Website erfahrbar gemacht. Menschen, die also GG/RG noch nicht kennen oder kein Abonnement bei Retro Gamer haben, beziehungsweise keine Premium-User bei GamersGlobal sind, können die Websites mit speziellen Messeaccounts in großem Umfang kennenlernen. Es wird die Möglichkeit geben zu Messekonditionen Abos abzuschließen und Goodies zu erhalten.



Im Laufe des Tages wird es ein Interview mit René Meyer geben. Der rekordhaltende Konsolensammler und Gründer der Wanderausstellung Haus der Computerspiele stellt natürlich auch selbst wieder mit zahlreichen Exponaten auf der LNC aus. René möchte sich gerne Zeit für Fragen aus der GG-Community nehmen – schreibt sie gerne als Kommentar unter diese News!



Einige Artikel von GG und RG werden auch ausgedruckt lesbar sein. Darüber hinaus wird es auch noch weitere Überraschungen geben. Weitere anspielbare Exponate sind je nach Platzverhältnissen auch nicht ausgeschlossen.

Wir freuen uns über alle Messebesucher. Falls der ein oder andere GG-User vorbeischaut, gebt euch gerne zu erkennen. Eindrücke zur vergangenen 17. Langen Nacht der Computerspiele wurden von RoT im letzten Jahr, wie bereits einige Jahre zuvor, festgehalten. Und jetzt vergesst bitte auch wirklich nicht eure Fragen an René Meyer in den Kommentaren zu hinterlassen.