Darkstar One erscheint nach 18 Jahren für Nintendo Switch

Publisher Kalypso Media hat für den 20. Juni 2024 den Release des Sci-Fi-Weltraum-Abenteuers Darkstar One für die Nintendo Switch angekündigt. Entwickelt wurde der Titel ursprünglich vom deutschen Studio Ascaron Entertainment (Anstoss- und Sacred-Reihe) aus Gütersloh im Jahr 2006. Trotz guter Kritiken war dem Spiel kein finanzieller Erfolg vergönnt. Nach der Pleite von Ascaron erwarb Kalypso alle Rechte, gründete mit den verbliebenen Entwicklern die Gaming Minds Studios und ließ mit Darkstar One - Broken Alliance den Titel 2010 auf die Xbox 360 portieren. Diesmal mit etwas mehr Erfolg. Mick Schnelle lobte damals im GG-Test mit Note 7.0 die "gute Portierung", wenn auch die etwas angestaubte Technik bemängelt wurde.

In Darkstar One seid ihr in einer Open-World mit theoretisch 300 bereisbaren Systemen und sechs unterschiedlichen Alienrassen im Rahmen einer epischen "Familiengeschichte" unterwegs, rüstet euer Schiff mit Alientechnologie und 200 verschiedenen Komponenten auf, könnt euch zwischen Pirat, Schmuggler, Händler, Söldner, Kopfgeldjäger oder Auftragskiller entscheiden, den Weltraum erkunden und geheime Artefakte finden. Der Spielablauf ist Story-getrieben, lässt euch aber mit deutlichen RPG-Elementen genug Freiheit, das Wirtschaftsystem zu nutzen, zahlreiche Dogfights auszufechten, Quests zu erledigen und euch mit über 50 Minuten Cutscenes berieseln zu lassen.

Darkstar One gilt als eines der letzten Sci-Fi-Space-Operas, bevor das Genre von einer jahrelangen Flaute heimgesucht wurde. Weltraumabenteuer-Fans dürften sich über die Neuauflage für Nintendos Handheld sicher freuen. Ob Neueinsteiger damit hinterm Ofen vorgelockt werden können, muss abgewartet werden. Die angekündigte Switch-Version wird vom niederländischen Studio Engine Software neu aufgelegt und behutsam remastered. Einige technische, grafische sowie Performance-Verbesserungen sollen laut Publisher getätigt worden sein, genaue Details dazu sind jedoch nicht bekannt. Die Technik der Switch sollte mit dem in die Jahre gekommenen Titel keine Probleme haben, sodass einem ungetrübten Science-Fiction-Spielerlebnis nichts im Wege stehen sollte.