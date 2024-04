PM: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 sucht am 20. Juni neue Mitarbeiter für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr bei Freddy’s in letzter Zeit etwas FOMO gespürt? Hat das Fehlen einer PlayStation VR2 dazu geführt, dass ihr Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 nicht spielen konntet? Dann haben wir großartige Neuigkeiten: Freddy and the Gang hat euch laut und deutlich gehört, und sie kommen am 20. Juni auf eure PlayStation 5. Willkommen im Team, Superstars.

Diese Adaption von Help Wanted 2 überträgt das furchteinflößende Gameplay des PS VR2-Spiels nahtlos auf den Flachbildschirm und nutzt dabei die Leistung der PlayStation 5. Egal, wie ihr am liebsten spielt, sei es von der Couch aus oder bei einem Spaziergang durch euer Wohnzimmer mit einem Headset, Fazbear Entertainment freut sich, euch im Pizzaplex begrüßen zu dürfen.

Als neuer Mitarbeiter besteht euer Job aus einer Reihe von Aufgaben, von denen die wichtigste darin besteht, eure Schicht lebendig zu beenden. Wehrt durstige Bots mit einem erfrischenden Fizzy Faz ab, der jetzt mit Point-and-Click-Steuerung für schnelleren Service, zufriedenere Kunden und weniger Gefahren hergestellt wird.

Aber ihr wisst ja, was sie sagen: Alle Arbeit und keine Freizeit machen die Schicht furchtbar langweilig. Wenn ihr nicht gerade versucht, dem nächsten Animatroniker auszuweichen, solltet ihr euren neuen Job erkunden und alles sehen, was er zu bieten hat. Erfrischt euch bei Captain Foxy’s Log Ride, das jetzt mit Ego-Shooter-Steuerungen ausgestattet ist, die es den Spielern ermöglichen, durch Drehen eines Joysticks und Drücken eines Abzugs zu zielen und zu schießen. Das Spiel bietet den ganzen Spaß an Freddys VR-Dunkelfahrt, bietet aber mehr Möglichkeiten, euren Chef mit dem Highscore zu beeindrucken, den ihrangestrebt habt.

Der Spaß hört hier nicht auf. Alle Spiele in Help Wanted 2 wurden sorgfältig an die PlayStation 5 angepasst, sodass noch mehr neue Mitarbeiter an dem Spaß teilnehmen können. Wenn ihr bereits PS VR2-Mitarbeiter seid, ist die Standard-PS5-Version ohne zusätzliche Kosten für euch enthalten. Unser Team hat großen Wert darauf gelegt, dass jeder eurer Schritte mit der Entspannung und dem Nervenkitzel erfüllt ist, die nur Freddy’s bieten kann.

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen – Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 erscheint am 20. Juni 2024 auf PS5.