PM: V Rising: Das könnt ihr erwarten, wenn ihr Draculas eisige Hallen von Mortium betretet (Sony Playstation Blog)

V Rising ist ein Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen und rasiermesserscharfem, fähigkeitsbasiertem Kampfsystem, das euch später in diesem Jahr auf PlayStation 5 erwartet. Ihr wacht nach jahrhundertelangem Schlaf, der euch langsam ausgetrocknet hat, als Vampir auf und wisst: eure Sippe ist nach einer katastrophalen Niederlage gegenüber der Kirche der Erleuchtung untergegangen. Ihr wagt euch aus eurer Gruft und macht euch auf den Weg, eine riesige offene Welt zu erkunden, in der ihr nach Blut jagen müsst und ein riesiges Schloss bauen könnt, um die ehemalige Pracht eures Daseins wieder herzustellen.

Aber was gilt es wiederherzustellen? Was ist das Versprechen an den Vampir?

Früher in diesem Jahr kündigten wir schon an, dass V-Rising zur PS5 kommen würde und wir haben euch einen kleinen Überblick über die Geschichte, die Steuerung und die enorme offene Welt gegeben. Heute wollen wir uns auf eine Ecke des Reichs konzentrieren, die Gefahren, die dort auf euch warten und natürlich den Vampirkönig, der seine Rückkehr aus dem Herzen der wolkenverhangenen Lande plant: Dracula selbst.

In der Welt von V Rising wurde Dracula als Eroberer und Tyrann berüchtigt, regierte von einem Thron im eisigen Mortium und musste im Herzen des Vampir-Imperiums nie einen Sonnenstrahl spüren. Von hier aus führte er einen brutalen Krieg und brachte die Menschheit an den Rande des Untergangs. Schließlich wurden die verzweifelten Gebete der Menschen aber erhört und eine göttliche Macht tauchte plötzlich auf. Sie verlieh ihnen zum ersten Mal die Möglichkeit, nicht nur Draculas Legionen der Nacht zurückzustoßen, sondern dann auch den unsterblichen König selbst zu stürzen.

In den folgenden Äonen hat sich der Lord der Nacht in einem geschwächten Zustand im Schattenreich aufgehalten. Hier arbeitet er daran, zu Kräften zu kommen und plant seine Rückkehr. Und die Zeit ist gekommen: Dracula hat seine Armee zusammengerufen und weckt ungeahnte Legionen von Vampiren aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf. Doch nicht alle, die nun wach sind, sind auch damit zufrieden, ihm zu dienen. Einige haben andere Ambitionen und möchten sich lieber selbst um den Thron bemühen. In V Rising seid ihr einer dieser anderen Vampire.

Das Zentrum des Vampirreichs liegt in Mortium, einer kalten und königlichen Schneelandschaft, die berüchtigt dafür ist, dass hier nie ein Sonnenstrahl den Boden berührt. Hier lag das Herz der einmal mächtig gewesenen Vampirzivilisation, die vom legendären Dracula regiert wurde. Aber jetzt, nach Jahrhunderten, sind die Türme und Festungsanlagen der Legion der Nacht verfallen – sie sind verlassen und vergessen.

Doch in den Tiefen von Mortium macht sich neues altes Leben bemerkbar: Diener und fanatische Kultanhänger, die sich Dracula verschrieben haben, sind mit ganz neuen Gefahren verbündet. Ungeachtet irgendwelche Konventionen hat sich der Lord der Nacht im Schattenreich gestärkt und bereitet seine baldige Rückkehr vor, indem er Kreaturen aus entfernten Reichen zu sich lockt. Macht euch bereit auf die Draculin, Kreaturen aus dem Schattenreich, die von Draculas blutgetränktem Einfluss berührt zu sein scheinen.

Diese Kreaturen aus einer anderen Welt bringen eine einzigartige Blutgruppe mit sich aus dem Reich der Dunkelheit. Wenn ihr davon trinkt, bringt euch das einige einzigartige Vorteile, die ihr nutzen könnt. Je nach Qualität der Blutgruppe könnt ihr euch nachts schneller bewegen, leichter heilen und einige andere Vorteile haben, die es euch erleichtern, schnell und oft zu töten.

Ihr werdet auch den Vampirgenerälen der Legion der Nacht begegnen, einigen von Draculas ältesten und fanatischsten Anhängern. Wenn ihr sie besiegt, legt das in euch uralte Kräfte frei, die eurer Vampirlinie entstammen. Damit deckt ihr Geheimnisse auf, die euch erlauben, eure Verbindung zu tiefer gehender Vampirmagie zu entschlüsseln.

Die finale Herausforderung auf eurer Vampirreise wird der Kampf in die tiefsten Tiefen von Mortium, wo Draculas Armeen sich am Fuß seines Schlosses versammeln. So mächtig und groß sie mal waren, stehen sie als Testament dessen, was der König der Vampire einmal erreicht hat – und die Herrschaft, die er nach seiner Rückkehr wieder führen will.

Hier in Mortium arbeitet die Legion der Nacht hart daran, dunkle Rituale durchzuführen, um die Welt mit Draculin aus der Schattenwelt zu füllen, die Blut sammeln und damit die magischen Maschinen befüllen sollen, die die Rückkehr Draculas herbeiführen werden. Es ist eure Aufgabe, diese Invasionen zu stören, die dunklen Einflüsse zu zerstören und die magische Essenz zu sammeln, die am Ende der Schlacht verbleibt.

Ihr könnt diese Ressourcen dann nutzen, um mächtige Vampirkräfte zu erlangen, Waffen zu erschaffen und zu stärken und schließlich sogar den Schlüssel zu fertigen, der euch erlaubt, das Herzstück der Operationen des unsterblichen Königs zu zerstören. Nachdem ihr Wissen und Macht erlangt habt, indem ihr Draculas engste und mächtigste Diener leer getrunken habt, werdet ihr alles bekommen, was ihr braucht, um das Schattenreich zu betreten und Dracula selbst gegenüberzustehen.

Diese letzte Schlacht wird die Grenzen eurer Fähigkeiten auf die Probe stellen und euch zwingen, euch wahrlich des Titels eines Spitzenprädators von Vardoran würdig zu erweisen.

Gebt euch euren dunkelsten Gelüsten in V Rising hin – allein oder mit Begleitern. Spürt den Puls eines Opfers in euren Fingern dank des DualSense-Controllers und erlebt das Summen der Macht, wenn sie in euren Händen vibriert, kurz bevor ihr damit eure Feinde zerstört – und spürt auch den explosiven Kontakt, wenn neben euch ein riesiges Biest in die Erde fällt.

Die Jagd beginnt 2024 auf PlayStation 5 mit V Rising.