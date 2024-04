Cities - Skylines 2: DLC wird rückerstattet // Entschuldigung vom Studio

Entwickler Colossale Order hat bekannt gegeben, den Kaufpreis für den "übereilt veröffentlichten" Asset-Pack-DLC Beach Properties für die Städtebausimulation Cities - Skylines 2 (im Test) zurückzuerstatten und dessen Inhalte kostenlos dem Grundspiel hinzuzufügen.

Nachdem Cities - Skylines 2 (im Test) zum Launch unter anderem mit technischen Problmen zu kämpfen hatte, versprach das Studio, die Performance-Probleme des Titels zu beheben, ehe DLCs veröffentlicht werden. Entsprechend wurde der Release von Beach Properties ins erste Quartal diesen Jahres verschoben. Der DLC umfasst neue Regionen mit Küsten, vier Bäume, sechs besondere Gebäude (die unter bestimmten Bedinungen gebaut werden können und Boni bringen), sowie je zehn nordamerikanische und europäische Strandwohnhäuser.

Die Steam-Rezensionen für das im März veröffentlichte Beach Properties sind jedoch katatstrophal, von über 1300 abgegebenen Steam-Rezensionen sind 96 Prozent negativ. Die Rezensionen üben weiterhin Kritik am Zustand des Hauptspiels, aber auch am Umfang des zehn Euro teuren Asset Packs, mit dem sich zwar Standhäuser platzieren lassen, aber keine weiteren passenden Deko-Elemente für die eigentlichen Strände.

Als Reaktion veröffentlichen Marina Hallikainen, CEO von Colossal Order, und Mattias Lilja, Deputy CEO von Publisher Paradox Interactive, eine gemeinsame Ankündigung, die in Teilen ein Entschuldigungsschreiben ist. Einzelkäufe von Beach Properties würden demnach zurückerstattet, da dessen Inhalte nun kostenlos ins Hauptspiel eingefügt werden. Da eine Teilerstattung bei der Ultimate Edition, die auch Zugriff auf Beach Properties verkauft, schwer umzusetzen sei, sollen Käufer dieser Edition ohne weitere Kosten Zugriff auf zusätzliche spätere DLCs erhalten, die einen Gegenwert von rund 40 Euro hätten. Für die nähere Zukunft werden die kostenpflichtigen Erweiterungen aber wieder zurückgestellt: Der Release der Erweiterung Bridges and Ports wird daher auf 2025 verschoben. Zudem soll ein Austausch mit einer ausgewählten Gruppe an Spielern mit Vertretern von Colossal Order und Paradox organisiert werden.

Auch ein Update zur Konsolenfassung gab es: Die Arbeiten dauern weiter an, ein potentielles Release-Datum sei Oktober 2024, das hänge aber davon ab, ob der nächste interne Build aus diesem Monat die gesteckten Ziele erreiche und zum Release-Kandidaten weiterentwickelt werden kann.

Hallikainen und Lilja sprechen auch das verlorene Vertrauen der Community an:

Wir sehen und verstehen die Enttäuschung, die viele von euch nach dem Release von Cities - Skylines 2 und der kürzlichen Veröffentlichung von Beach Properties zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben euch um Unterstützung und Geduld gebeten, die ihr gezeigt habt. Im Gegenzug haben wir euch hängen lassen. Wir dachten, wir könnten die Schwächen des Spiels in einer Zeitspanne beheben, die unrealistisch war und haben einen DLC übereilt herausgebracht, der in seiner aktuellen Form nicht hätte erscheinen dürfen. All das tut uns wirklich leid. Wir haben schon früher Statements wie dieses veröffentlicht, darin haben wir auch Verbesserungen versprochen. Wir arbeiten zwar an diesen Updates, aber sie kommen weder in einem Tempo, noch in einem Umfang, der akzeptabel wäre und es schmerzt uns, dass wir das Vertrauen von vielen von euch verloren haben. Wir wollen es besser machen. [...] Und wir hoffen, dass wir von hier an euer Vertrauen zurückgewinnen können. Sich Vertrauen zu verdienen liegt in unserer Verantwortung und wir hoffen diese Maßnahmen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung.