PM: Updates für neue Indie-Titel für PlayStation (Sony Playstation Blog)

heute haben wir drei neue Indie-Titel enthüllt, die viele verschiedene PlayStation-Spieler ansprechen werden. Diese Titel sind perfekt für alle, die gern mit Katzen spielen, für Fans des gepflegten Grusels und für diejenigen, die irgendetwas dazwischen suchen. Wir hoffen, dass ihr etwas Neues für euch entdecken könnt.

Red Hook Studios kehrt mit der Fortsetzung zur Darkest Dungeon-Serie zurück. Dieses Mal können Fans sich auf einen neuen 3D-Kunststil mit vollständigen Charakteranimationen freuen. Im Zentrum steht wieder die Herausforderung, Stresslevel zu managen und die verborgenen Talente eurer Helden zum Vorschein zu bringen, doch diesmal in Form eines Roguelikes. Reist in einer Postkutsche durch eine trostlose Welt und hofft, lange genug zu überleben, um Erlösung zu finden.

Die beliebte Serie hat bei adrenalinsüchtigen PlayStation VR2-Spielern für Begeisterung gesorgt. Und wir wissen, dass noch viel mehr Fans den Survival-Horror erleben wollen, also bringt Steel Wool Studios den Titel auf die PS5. Alle Spiele aus der VR-Version wurden für die PS5 und den DualSense-Controller angepasst, um ein mitreißendes Gaming-Erlebnis zu bieten. Wer bereit ist, seine Bewerbung einzureichen, kann also auf beliebige Art und Weise spielen.

Nach jahrhundertelangem Schlaf erwacht ihr als Vampir, der die glorreichen Tage des Vampirkönigreichs wiederaufleben lassen will. Die Spieler müssen in diesem Mix aus Action- und Survival-Rollenspiel die Church of Luminance und sogar den König der Vampire höchstpersönlich bekämpfen: Dracula. Seit seiner Niederlage vor vielen Monden haben einige Vampire den Eindruck, dass er kein fähiger Herrscher mehr ist, und sind bestrebt, ein neues Königreich zu errichten. Beweist eure Kampfkünste in diesem Abenteuer der Stunlock Studios.

Vielen Dank, dass ihr euch gemeinsam mit uns drei spannende Indie-Titel angesehen habt, die künftig auf der PlayStation erscheinen.