Evercade EXP: Neues, günstigeres Modell ohne vorinstallierte Capcom-Titel

Der Retro-Hardware-Hersteller Blaze Entertainment hat neue Modelle für den Handheld Evercade EXP (im Praxis-Check) und die Konsole Evercade VS vorgestellt. Beide Geräte sind modulbasiert und Blaze hat schon über 40 Cartridges mit Sammlungen von Spiele-Serien, Werken eines Studios (zum Beispiel Irem) oder modernen Indie-Titeln mit Retro-Spielgefühl veröffentlicht.

Die neue Evercade VS-R kommt im neuen dunklen Design mit türkisen Akzenten daher und wird das geplante neue Giga-Card-Modulformat unterstützen, das mehr Platz für Spiele bieten soll. Per Firmware-Update soll zudem auch für hochkant verwendbare Bildschirme auf einen TATE-Modus umgestellt werden können. Die Evercade VS-R wird zum UVP von 110 Euro verkauft. Für den Preis erhaltet ihr einen Controller und eine Spielesammlung auf Giga Card. Zuvor gab es zwei Bundles für das Evervade VS: Für 99 Euro gab es einen Controller und ein Modul, für 110 Euro zwei Module und zwei Controller. Bis zu vier USB-Controller können an die VS und VS-R angeschlossen werden.

Größere Änderungen gibt es bei der Evercade EXP-R: Auch die Hardware kommt im neuen dunklen Design daher und unterstützt Giga Cards, dazu soll die neu gestaltete Rückseite mit hervorgehobener Textur für besseren Komfort beim Halten sorgen. Allerdings werden nicht mehr 18 Capcom-Titel vorinstalliert sein, da der Lizenz-Deal ausläuft (das wird sich nicht auf noch im Handel erhältliche alte EXP-Modelle auswirken). Zudem wird die EXP-R keinen Mini-HDMI-Anschluss mehr haben, um das Bild an Monitore ausgeben zu lassen. Der TATE-Modus ist aber auch bei der neuen Variante verfügbar. Die EXP-R wird ein wenig günstiger als das Vorgänger-Modell: Die EXP startete mit 150 Euro in den Handel, die EXP-R wird für 120 Euro zu haben sein.

Die neuen R-Modelle werden ab Juli 2024 erhältlich sein, dann wird auch die Produktion der Vorgänger-Modelle eingestellt. Welche Spiele beim Kauf auf der beiliegenden Giga Card versammelt sind, wird Blaze Entertainment erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.