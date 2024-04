PM: Synth Riders macht mit einem neuem Musikpaket einen Abstecher in die 80er, erhältlich ab 23. April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Achtziger waren der Hammer! Große Frisuren, große Schulterpolster und riesige Hits. Daher haben wir ein Mixtape zusammengestellt: Synth Riders 80s Mixtape – Side A … und es erscheint am 23. April für PlayStation VR2!

Wir haben fünf Favoriten aus den 80ern ausgewählt und funky Beatmaps erstellt, die von dieser Ära inspiriert sind. Egal, ob ihr als Teil der Gen X aufgewachsen seid oder das Ganze nur aus YouTube-Videos und Stranger Things kennt – wir haben ein paar neue Add-on-Songs für Synth Riders, denen ihr euch stellen könnt!

● a-ha – Take on Me

● Starship – We Built This City

● Devo – Whip It

● Phil Collins – Sussudio

● INXS – New Sensation

und …

● den KOSTENLOSEN von den 1980ern inspirierten Level „Endless Cafe“ (Endloses Café) für alle, die Synth Riders besitzen!

Das Einzige, was lauter „Ist ja voll Achtziger!“ ruft als die Musik, ist der Stil dieser Ära. Ich habe mich mit Esteban Meneses, dem 3D Artist von Synth Riders, darüber unterhalten, wie es ist, eine Party von vor 40 Jahren nachzustellen.

„Es ist, als würde man eine Melodie aufnehmen, an die sich jeder etwas anders erinnert. Manche erinnern sich vielleicht an das neonfarbene Leuchten der Arcade-Maschinen, andere an den revolutionären Sound von Synth-Pop oder an das Aufkommen der Digitalisierung. Die Herausforderung liegt darin, sicherzustellen, dass sich das Spiel authentisch anfühlt, unabhängig davon, ob man die 80er-Jahre selbst erlebt hat oder sie nur aus zweiter Hand kennt.“

Deshalb hat sich das Team von den klassischen Cafés der 50er-Jahre inspirieren lassen und den Spaß der Bowling-Center der 80er-Jahre mit einem Funken retro-futuristischem Flair kombiniert. Ein bisschen so, wie die Menschen in „Zurück in die Zukunft II“ auf die 1980er zurückgeblickt haben (vom Jahr 2015 aus!).

Natürlich wären es nicht die 80er-Jahre ohne knalliges Pink, Hellblau und jede Menge glänzendes Chrom. „Mit diesen Farben haben wir das Spiel um den klassischen Pop der 80er bereichert. Es geht darum, diese einzigartigen Elemente – Farben, Luxus und Design – in der Welt des Spiels zu vermengen, um dieses besondere Retro-Feeling zu erschaffen.“

Okay, genug geredet. Es wird Zeit, sich ein paar Armreifen (oder Controller) anzulegen und fünf total abgefahrene Songs der 80er-Jahre mit Synth Riders 80s Mixtape – Side A neu zu erleben!

Die neuen Add-ons können ab dem 23. April als Pack oder als einzelne Tracks heruntergeladen werden.

PS: Wie der Name des Packs schon sagt, ist das nur „Seite A“. Wir arbeiten gerade an einem weiteren Mixtape, würden aber gerne erst mal von euch hören: Was sind EURE liebsten Dinge aus den 1980er-Jahren?